 Zimbabve seçimini Mnangagwa kazandı | DÜNYA | DW | 03.08.2018

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DÜNYA

Zimbabve seçimini Mnangagwa kazandı

Zimbabve'de hafta başında yapılan devlet başkanlığı seçimini, Kasım'dan beri bu görevde olan Emmerson Mnangagwa kazandı. Ülkede önceki günkü protesto gösterilerinde altı kişi ölmüştü.

Simbabwe Wahl | Emmerson Mnangagwa, Präsident (picture-alliance/Photoshot/S. Jusa)

Afrika'nın güneyinde yer alan Zimbabve'de 37 yıl boyunca iktidarda olan Robert Mugabe'nin Kasım 2017'de askeri müdahaleyle devrilmesinin ardından düzenlenen ilk devlet başkanlığı seçimlerini Emmerson Mnangagwa kazandı.

Zimbabve Seçim Komisyonu, ZANU-PF partisinin 75 yaşındaki adayı Mnangagwa'nın yüzde 50,8 oy aldığını açıkladı. Muhalefetteki MCD partisinden Nelson Chamisa'nın ise oyların yüzde 44,3'ünü aldığı duyuruldu.

Ordu, geçen Kasım ayında 93 yaşındayken devlet başkanlığından alınan Mugabe'nin yerine o dönemki yardımcısı Mnangagwa'yı getirmişti. Ülkede Pazartesi günü düzenlenen seçimleri yüzde 50'nin üzerindeki oy alarak ilk turda kazanmayı başaran Mnangagwa böylece koltuğunu sağlama almış oldu.

Simbabwe Wahl | Nelson Chamisa, Opposition - MDC

Nelson Chamisa

Mnangagwa, sonuçların açıklanmasının ardından Twitter'dan yayımladığı mesajda, seçimi kazanmasından dolayı "onur duyduğunu" belirtti. Mnangagwa, "Sandıklarda bölünmüş olabiliriz. Ama hayallerimizde biriz. Bu yeni bir başlangıç" ifadesini kullandı.

Seçimlere katılım oranı, ülkedeki 10 vilayetin birçoğunda yüzde 80'in üzerinde oldu.

Muhalefet partisi MDC'nin sözcüsü Morgan Komichi, AFP'ye yaptığı açıklamada, seçimlerin sonuçlarını reddettiklerini söyledi. Parti sözcüsü, "Bu sonuçları mahkemeye götüreceğiz" dedi.

Ordunun protestoculara müdahalesine tepki

Devlet başkanlığı seçimleriyle aynı anda düzenlenen genel seçimleri de iktidardaki ZANU-PF'nin kazandığı ve bu partinin parlamentoda çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Zimbabve Seçim Komisyonu'nun Çarşamba günü bu sonucu açıklamasının ardından ülkede düzenlenen protesto gösterilerinde altı kişi hayatını kaybetmişti. Seçimlerin hileli olduğunu iddia eden MDC destekçilerinin katıldığı gösteriler sırasında protestocuların güvenlik güçlerine taş attığı ve çevredeki bazı araçları verdiği, askerlerin ise gerçek mermiyle müdahalede bulunduğu görülmüştü.

Simbabwe, Harare: Anhänger der Opposition Chamisas MDC-Partei protestieren auf der Straße (Reuters/S. Sibeko)

İnsan hakları aktivistleri ve uluslararası gözlemciler gösterilerde sivil halkın üzerine ateş açıldığı ve protestoculara gösterilen tepkinin orantısız olduğu gerekçesiyle orduyu eleştirdi.

Zimbabve İnsan Hakları STK Forumu, askerlerin rastgele ateş açtığını ve protestolara katılmayan sivilleri dahi dövdüğünü belirtti.

Aralarında Avrupa Birliği, ABD ve Afrika Birliği'nin de bulunduğu ülke ya da kurumlardan gözlemcilerin ortak açıklamasında, yaşanan şiddet olaylarından "ciddi endişe" duyulduğu belirtildi. "Aşırı güç kullanımına" tepki gösterilen açıklamada, Zimbabve ordusu ve polisine itidal çağrısı yapıldı.

Devlet Başkanı Mnangagwa, başkent Harare'deki olaylarla ilgili "bağımsız bir soruşturma" yapılması için çağrıda bulundu ve sorumluların "kimliklerinin belirlenip adalete teslim edilmesi gerektiğini" söyledi.

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Mugabe parti başkanlığından azledildi

DW,AFP,AP/CÖ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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