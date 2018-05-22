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Zika virüsü

Zika, hamile kadınların bebeklerinde mikrosefali (kafa ölçümü küçük) denilen hastalığa neden olan virüs.

Zika virüsü, ilk olarak 1947 yılında Uganda'da malta humması taramaları sırasında Rhesus cinsi maymunlarda rastlantısal olarak izole edildi. Virüs dünya genelinde tropikal bölgelerde görülüyor. Henüz özgün bir tedavisi yok. Önleyici aşı da geliştirilmedi. DW Türkçe'nin Zika virüsü ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Medical personnel wearing protective suits check patients at the Medical College hospital in Kozhikode on May 21, 2018. - A deadly virus carried mainly by fruit bats has killed at least three people in southern India, sparking a statewide health alert May 21. Eight other deaths in the state of Kerala are being investigated for possible links to the Nipah virus, which has a 70 percent mortality rate. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Hindistan'da Nipah virüsü tehlikesi 22.05.2018

Ülkenin güneyinde yayılan virüsten dolayı 90'dan fazla kişi karantina altına alındı. Kerala eyaletinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak için acil önlemler alındı.
Titel: Armee und Polizei in Kolumbien Copyright: Fuerzas Armadas de Colombia Die Aufgaben von Soldaten und Polizei in Kolumbien werden sich in Friedenszeiten ändern. Tags: Kolumbien, Armee, Polizei, Soldaten, Polizisten, Frieden, Krieg, soziale Aufgaben, Umwelt, Sicherheit, Indianer, Luftüberwachung, Katibik, Urwald, Drogen, Guerrilla, Zika, Information, Waldfeuer, Regenwald, Überwachung, Flüsse, Städten

HRW'den zika salgını uyarısı 14.07.2017

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Brezilya'da bebeklerde mikrosefaliye yol açan yeni bir zika salgınının daha başlayabileceği uyarısında bulundu. Brezilya'da 2600 çocuğun yoğun tıbbi bakıma muhtaç olduğuna dikkat çekildi.
19.01.2017+++ Impfstoff gegen Gelbfieber, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien

Brezilya'da korkutan sarıhumma salgını 22.01.2017

Brezilya geçen yılki zika virüsü salgınının ardından bu kez de ölümcül sarıhumma salgını nedeniyle alarmda. Şimdiye kadar virüs bulaşan 71 kişi hayatını kaybetti.
2010-08-19 ILLUSTRATION - Young love and safe sex: A boy, or young man, holds a condom. His girlfriend lays in bed in the background. ANP XTRA ROOS KOOLE

DSÖ Zika'ya karşı güvenli seksi öneriyor 07.09.2016

Dünya Sağlık Örgütü, Zika virüsünün yaygın olduğu ülkelere seyahat edenlere altı ay boyunca güvenli cinsel ilişkiye girmelerini tavsiye etti.
A picture shows bees on a honeycomb in the Oblats Park in Nantes on June 10, 2015. The UNAPLA (Union of Beekeepers of the Loire-Atlantique) has put two honey houses at the service of the region's beekeepers, one for amateurs and a second for professionals. Copyright: Getty Images/AFP/G. Gobet

Zika ile mücadele arıların hayatına mal oldu 03.09.2016

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde Zika virüsüne karşı yapılan ilaçlama yanlışlıkla milyonlarca bal arısının telef olmasına yol açtı.

WHO: Zika virüsü yayılıyor 02.09.2016

Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin beyin gelişimini engelleyen Zika virüsünün yayılmaya devam ettiği konusunda uyardı.
30.07.2016+++ MIAMI, FL - JULY 30: Sharon Nagel, a Miami-Dade County mosquito control inspector, walks through the Wynwood neighborhood looking for mosquitos or breeding areas where she kills the mosquitos with larvicide granules or a fogger spraying pesticide as the county fights to control the Zika virus outbreak on July 30, 2016 in Miami, Florida. There have been a reported four individuals that have been infected with the Zika virus by local mosquitoes which makes them the first known cases of the virus being transmitted by mosquitoes in the continental United States. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) © Getty Images/J. Raedle

Miami için Zika uyarısı 02.08.2016

ABD'nin Miami kentinde yetkililer Zika virüsü vakalarındaki artış üzerine kentin belli bölgelerini kapsayan, hamile kadınlara yönelik seyahat uyarısında bulundu.
FILE - A sign featuring the logos for the 2016 summer olympics and the 2016 paralympics (R) is on display at Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, 7 August 2014. The 2016 summer olympics are going to be carried out in Rio de Janeiro. Photo: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schatten über Rios Olympia-Spektakel vom 28.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

'Olimpiyatların ertelenmesine gerek yok' 28.05.2016

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Olimpiyatların Zika virüsünün nedeniyle Rio'dan başka bir kente nakledilmesi ya da ertelenmesine "gerek olmadığını" kaydetti.
picture-alliance/dpa/M.Sayao FILE - General view of several sand sculptures alluding to the Olympic Games Rio 2016 at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil, 06 October 2009. Rio de Janeiro will host the Olympic Games on 2016. EPA/MARCELO SAYAO (zu dpa-Korr.: Von der Themse an den Zuckerhut: Für Rio tickt die Olympia-Uhr vom 12.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

‘Rio Olimpiyatları ertelenmeli ya da taşınmalı’ 28.05.2016

Yaklaşık 150 doktor ve bilim insanı Rio Olimpiyatları'nın Zika virüsü salgını nedeniyle başka bir yere taşınması ya da ertelenmesi çağrısında bulundu.
ARCHIV - Gelbfiebermücken, aufgenommen am 21.07.2010 in einem Labor in der Universität in Regensburg (Oberpfalz). Foto: Armin Weigel dpa/lby (Zur dpa-Berichterstattung über die Dringlichkeitssitzung von WHO-Experten zur Gelbfieber-Ausbreitung in Angola) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/A. Weigel

Zika virüsü aşısı yolda 21.05.2016

Brezilya ve ABD'li bilim insanlarının Zika virüsüne karşı aşı geliştirme çabaları beklenenden daha hızlı ilerliyor. Aşının yakında test aşamasına geleceği açıklandı.

Zika virüsü Afrika'da 20.05.2016

Güney Amerika'yı etkisi altına alan Zika virüsü Afrika'yı da tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Güney Amerika'daki virüsün Batı Afrika'daki Yeşil Burun adalarında da tespit edildiğini açıkladı.
(FILE) A file photograph showing a mosquito 'Aedes aegypti', that transmit the Zika virus, in a laboratory in San Salvador, El Salvador, on 07 February 2016. Media reports on 21 April 2016 following a publication in the scientific journal elLfe that there are more that two billion people living in parts of the world where the Zika virus can thrive. Research showed mapping Zika was more complex than simply defining where the mosquito can survive. EPA/OSCAR RIVERA (zu dpa Ein Jahr Zika: Brasiliens mysteriöse Heimsuchung) +++(c) dpa - Bildfunk+++ copyright: picture-alliance/dpa/O. Rivera

'Zika Avrupa'da yayılabilir' 18.05.2016

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Amerika'yı etkisi altına alan tehlikeli Zika virüsünün yazın başından itibaren Avrupa'da yayılabileceği uyarısında bulundu. Orta derecede riskli ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Zikadan koruyan kıyafet 28.04.2016

Brezilya’da düzenlenecek olimpiyatlara katılacak Güney Koreli sporcular için Zika virüsünden koruyucu özel kıyafetler geliştirildi.

Virüs kaynağı sivrisinekler 27.04.2016

Sivrisineğin çeşitli türleri salgın hastalıklara sebebiyet verdikleri için dünyanın birçok bölgesinde kabusa dönüşmüş durumda. Peki bu böcek türünü böylesine tehlikeli ve mücadele etmesi zorlu kılan ne?
7.4.2016, Uganda, Entebbe Ester Kilabo ist die Hüterin der Larven im Wald Zika. Copyright: DW/S. Schlindwein

Zika virüsüne karşı çözüm bu ormanda mı? 25.04.2016

Dünyanın korkulu rüyası Zika virüsü ilk kez 1947 yılında Uganda'da tanımlandı. Bu ülkede yaşayanlar virüse karşı bağışıklık kazanmış durumda. Zika'ya karşı aşı arayışında Ugandalıların bu özelliği yakından inceleniyor.
24.02.2016 *** In this Feb. 24, 2016 photo, an employee with the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tests human blood samples for Zika at the CDC's dengue lab in San Juan, Puerto Rico. One of the CDC's main goals is to test every single pregnant woman in Puerto Rico for Zika and prevent people from contracting the virus. (AP Photo/Danica Coto) Copyright: picture alliance/AP Photo/A. Penner

Zika virüsünün tehlikeleri kanıtlandı 14.04.2016

Kafatası deformasyonuna sivrisinekler tarafından bulaştırılan Zika virüsünün yol açtığı kanıtlandı. Zika, doğumdan sonra da ölümcül tehlikelere yol açabiliyor.
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