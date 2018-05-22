Zika, hamile kadınların bebeklerinde mikrosefali (kafa ölçümü küçük) denilen hastalığa neden olan virüs.

Zika virüsü, ilk olarak 1947 yılında Uganda'da malta humması taramaları sırasında Rhesus cinsi maymunlarda rastlantısal olarak izole edildi. Virüs dünya genelinde tropikal bölgelerde görülüyor. Henüz özgün bir tedavisi yok. Önleyici aşı da geliştirilmedi. DW Türkçe'nin Zika virüsü ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.