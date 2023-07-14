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Zeytinliklere konut projesi teklifi Meclis'ten geçti

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1 saat önce

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenleme mini bir revizyonla TBMM'de kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel KuruluFotoğraf: Hakan Nural/AA/picture alliance

Deprem bölgesindeki 15 ilde orman arazileri, mera ve zeytinliklerde konut yapılmasına yönelik yasal düzenleme TBMM'den geçti. Yapılan düzenleme ile imara açılan ve konut yapıldıktan sonra kullanılmayan orman ve zeytinlik alanları yeniden eski vasfını alacak. Nerelerde konut yapılacağı ve sınırları da kroki ve koordinatlarla açıklanacak.

Teklifin ilk haline muhalefetin tepkisi üzerine AKP teklifte revizyona gitti. Ancak yapılan değişiklik de muhalefeti memnun etmedi.

Zeytinliklerin imara açılmasına olanak tanıyan 25'inci maddesinin çıkarılmasını isteyen Yeşil Sol Parti (YSP) grubu bir önerge verdi. YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlulları Oruç, teklifin gece yarısı düzenlemesi ile geçtiğini belirterek daha kanun çıkmadan bazı inşaat firmalarının zeytinliklerde ihalelere başladığını iddia etti. Oruç, "Hatay'da iktidara yakın olan Sarıdağlar İnşaat Şirketi bu ihaleyi aldığı için zeytinlik arazilerin imara açılması apar topar bu torbaya girmiş durumda. Beş etaplı proje için 10 binden fazla zeytin ağacı kesilecek" dedi. Konut yapımına karşı olmadıklarını belirten YSP'li Oruç, zeytinlik arazi dışındaki yerlerin değerlendirilmesini istedi ve köylülerin geçim kaynaklarının elinden alındığını söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da Meclis'te yaptığı konuşmada, düzenlemenin yasalara aykırı olduğunu savundu. Zeytinin en önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Kara, "Kanunla korunan bir tarım ürünüdür. Dolayısıyla, bu kanunla korunan tarım ürününü korumak zorundayız. Oturduğunuz yerden 'orman alanlarına ev yapalım, zeytinlik alanlara TOKİ yapalım' diyemezsiniz. Bölgeye gitmek zorundasınız, bölgenin rızasını almak zorundasınız. İnsanlar bu işe razı değil" diye konuştu. Kara, ayrıca orman mera ve zeytin alanlarını yapılaşmaya açmanın, kuraklık ve iklim krizini tetikleyen en önemli unsurlardan olduğunu da sözlerine ekledi.

AKP teklifi revize etti

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve bazı AKP'li vekillerin imzası ile söz konusu maddede revizyona gidildi. Düzenleme ile konutların nerede yapılacağına dair kroki ve koordinatlar da yasaya eklendi. Kanun maddesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen zeytinlik ve orman arazilerinin sadece afetzedeler için yapılacak konutlar için kullanılacağı, ayrıca konutlar tamamlandıktan sonra kalan zeytinliklerin de yeniden eski vasfıyla tescil edileceğine dair düzenleme de yapıldı.

Muhalefetin itirazlarına karşın yasa maddesi TBMM'de kabul edildi.

Ne kadar alana yapılacak?

TOKİ'nin Meclis'te milletvekillerine yaptığı sunuma göre 18 ilde deprem nedeniyle 674 bin 238 konut yapılacak. Bu 18 ilin 15'inde ise orman alanları ile tescilli ve tescilli olmayan zeytinliklere de deprem konutları yapılması öngörülüyor. Hatay'da Antakya ve Defne ilçelerinde 321 dönümlük toplam 65 tescilli zeytinlik arazisi imara açılacak.

TOKİ'nin depremlerden sonra Hatay'daki konut projesinin görseli
TOKİ planlanan konut proje ile ilgili TBMM'de sunum yapmıştı Fotoğraf: TOKİ

Adıyaman'da 7,7 milyon metrekare, Gaziantep'te 562 bin metrekare, Hatay'da 2,9 milyon metrekare, Kahramanmaraş'ta 4,8 milyon metrekare, Kilis'te 222 bin metrekare, Malatya'da 3 milyon metrekare, Osmaniye'de 502 bin metrekare olmak üzere orman alanı imara açılacak. Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Batman, Bingöl, Kayseri, Sivas illerinde de mera alanlarına imar için yasal düzenleme yapılacak.

Toplamda tescilli/tescilsiz zeytinlik alanları, mera ve orman alanları toplamda 15 ilde 124 milyon 730 bin metrekare arazinin imara açılması planlanıyor.

 

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