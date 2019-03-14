 Zeybekci: İzmir′de hata bizim | TÜRKİYE | DW | 17.03.2019

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TÜRKİYE

Zeybekci: İzmir'de hata bizim

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci, DW Türkçe'ye verdiği röportajda, partisinin bugüne kadar İzmir'i kazanamamasıyla ilgili, "Kendimizi anlatamadık, hata varsa bizimdir" dedi.

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AKP'li Nihat Zeybekçi: İzmir'de hata bizim

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı AKP'li Nihat Zeybekci, DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

İzmir'in ciddi altyapı sorunları olduğunu belirten Zeybekci, buna rağmen seçmenin istikrarlı bir şekilde CHP'yi tercih etmesiyle ilgili olarak hatanın kendilerine olduğunu söyledi.

Zeybekci, "Biz kendimizi İzmir'e anlatamadık. İzmir'in problemlerini çözmek adına samimiyetimizi tam olarak anlatamadık belki. Burada bir hata varsa bize aittir. Mazereti 'bizi anlamadılar' diye İzmirlinin üzerine atmak benim tarzım değil" dedi.

CHP'nin önceki belediye başkanlarının İzmir'in altyapı projeleri için Ankara'daki AKP hükümetinden gerekli ödenekleri alamadıkları yönündeki şikayetlerini değerlendiren Zeybekci, bunun doğru olmadığını bütçeden gönderilen payda birinci sırada Kocaeli, ikinci sırada ise İzmir'in olduğunu söyledi.

Buca metrosu için bütçeden sadece 30 bin lira ayrıldığı yönündeki eleştiriye de yanıt veren Zeybekci, projesi ve ihalesi tamamlanmış bir yatırıma devletin yıl içerisinde ödenek çıkardığını, ancak böyle bir durum yoksa başlangıç ödeneğinin bu miktarda olduğunu söyledi. Zeybekci, bunun sadece İzmir için değil diğer iller için de aynı şekilde geçerli olduğunu vurguladı. Zeybekci, "Buca metrosuyla ilgili devlete gelmiş her şeyi hazır bir proje yoktur" diye konuştu.

İzmir'de HDP ile CHP arasında "gizli bir ittifak" olduğunu iddia eden Zeybekci, HDP'nin PKK'nın onayı olmadan hiçbir siyasi irade gösteremeyeceğini öne sürdü. Zeybekci, "Ancak Kürt kardeşlerimin, HDP'ye oy verenlerin iradesine saygı gösteriyorum" diye konuştu.

Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğüne de değinilen röportajda Zeybekci konuyla ilgili "Türkiye'de bir şekilde özgürce herkes her şeyi söylemeli. Şu anda yok mu böyle bir şey? Bence olmalı, her daim olmalı. Ama diğer taraftan da özgürlükle, özgür basınla Türkiye'nin menfaatlerinin üzerine gidip aşındırmamak lazım" dedi.

DW,GY/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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AKP'li Nihat Zeybekçi: İzmir'de hata bizim  

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