Zelenskiy'den Trump'a 'birlik' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'nin yeni lideri Trump'tan Avrupa ile birlik içinde hareket etmesini istedi. Zelenskiy Rusya'nın ancak bu şekilde durdurulabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'tan Rusya konusunda Avrupa Birliği (AB) liderleri ile ortak hareket etmesini istedi.

Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesine katılan Zelenskiy, toplantı öncesinde konuştu, "ABD, AB ve Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında birliğe ihtiyacımız var" dedi.

Zelenskiy, "Barışa ulaşmak için birliğe ihtiyacımız var. ABD ve Avrupa sadece birlikte hareket ederse (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durdurup Ukrayna'yı kurtarabilir" dedi.

Zelenskiy zirve kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Macron ile görüşmesinde Ukrayna'ya Fransız askeri konuşlandırılmasını ele aldıklarını söyledi. Fransa lideri bu yöndeki önerisini ilk kez Şubat ayında yapmıştı.

Brüksel'den Washington'a mesaj

Zirve öncesinde diplomatlar, AB liderlerinin Trump'a "Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine" dair net bir mesaj göndereceğini söyledi. AB diplomatları bir barış anlaşmasının ancak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi halinde mümkün olduğunu belirtti.

Ana gündemi Ukrayna olan zirvede Birlik üyesi ülke liderlerinin Ukrayna'ya "sarsılmaz desteklerini" teyit etmesi bekleniyor.

Trump göreve gelirse savaşı 24 saatte bitirme sözü vermişti. ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımına itiraz eden Trump, NATO'ya da şüpheyle yaklaşıyor.

Rus ordusu halihazırda Ukrayna topraklarının beşte birini işgal etmiş durumda ve aylardır yavaş ancak kararlı biçimde ülkenin doğusunda ilerleyişini sürdürüyor.

Brüksel'deki zirvede Ukrayna işgali dışında Trump döneminde ABD ile yaşanabilecek bir ticaret savaşı da AB liderlerinin gündeminde. Ticarette ülkesi aleyhine bir denge olduğundan şikayet eden Trump, AB'den ithal ürünlere yüzde 20'ye varan gümrük vergisi getirmek istiyor.

Reuters / MUK,TY

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