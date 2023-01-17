Zelenskiy'den Rusya'ya Dnipro saldırısı tepkisi

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentinde düzenlediği füze saldırısında en az 40 sivilin yaşamını yitirmesine tepkiler sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün akşam yayınladığı video mesajda Dnipro saldırısını "savaş suçu" diye nitelendirerek, "Bu savaş suçundan sorumlu herkes belirlenecek ve mahkeme karşısına çıkarılacak" dedi.

Rus füzelerinin hedefi olan Dnipro kentinde bir apartmanda dün akşam saatlerine kadar en az 40 kişinin cesedine ulaşılmış, ulaşılamayan 25 kişinin aranmasına ise bugün devam edileceği açıklanmıştı. Saldırıda 77 sivil de yaralanmıştı.

Dnipro'daki saldırıda kayıp 25 kişiye henüz ulaşılamadı Fotoğraf: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

BM Genel Sekreteri Guterres saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgilere göre Dnipro, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye dek düzenlenen, en fazla can kaybının olduğu saldırılardan biri. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Savaş hukukunun olası ihlalinin yeni örneği" ifadesini kullandı.

Rusya ise suçlamaları reddediyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Rus güvenlik güçleri konutlara ve sosyal altyapı tesislerine saldırmaz" diyerek trajediden Ukrayna hava savunmasını sorumlu tuttu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Dnipro saldırısını kınadı Fotoğraf: Selcuk Acar/AA/picture alliance

Zelenskiy AGİT'ten yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video mesajında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı‘ndan (AGİT) savaş yüzünden zorla Rusya'ya gönderilen Ukraynalılar için yardım istedi. Zelenskiy konuşmasında, "Hiçbir uluslararası kuruluş Rusya'daki esirlerimizin bulunduğu yerlere erişme gücünü bulamadı. Bu durum düzeltilmek zorunda" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı bu açıklama öncesinde dün AGİT Dönem Başkanlığını yapan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü. Ukrayna, Rusya'yı savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana binlerce Ukraynalı'yı zorla Rusya'ya sürgün etmekle suçluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre geçen yıl 260 bini çocuk, 900 bin ile 1 milyon 600 bin arasında Ukrayna vatandaşı şiddet kullanılarak Rusya'ya sürgün edildi. Rusya ise bu kişilerin savaştan kaçan sığınmacılar olduğunu iddia ediyor.

ABD'den Ukrayna'ya destek

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin Ukrayna'ya yardımdan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sherman'ın hem Devlet Başkanı Zeleskiy, hem de Savunma bakanı Oleksiy Resnikov ile bir araya geldiği belirtilerek, görüşmelerde Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev'in savunmasının güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.

AFP,dpa /HT,JD