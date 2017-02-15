TSİ 21.54 Zelenskiy'den 'Rusya ile uzlaşmaya hazırım' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Perşembe günü Türkiye'de yapılacak görüşme öncesindeki açıklamasında uzlaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Alman Bild gazetesine konuşan Zelenskiy, "Her müzakerede hedefim Rusya ile savaşını sona erdirmek" dedi. "Uzlaşmaya varılabilir ama bu ülkeme ihanet olamaz" diyen Zelenskiy, karşı tarafın da uzlaşmaya yanaşması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana iki ülke arasındaki üst düzey ilk görüşme Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba arasında Perşembe günü Antalya'da yapılacak. Lavrov'un Antalya'ya geldiği bildirildi.

Zelenskiy iki bakan arasında yapılacak görüşmeye ilişkin ayrıntılar hakkında "henüz konuşmak istemediğini" belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile henüz doğrudan teması olmadığını belirten Zelenskiy, "Sadece iki devlet başkanı arasındaki doğrudan görüşmeler ile bu savaşı bitirebiliriz" diye konuştu.

TSİ 21.35 Ukrayna: Çarşamba günü 40 binden fazla sivil tahliye edildi

Ukraynalı yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü çatışmaların yoğun olduğu Kiev, Harkov ve Mariupol'den 40 binden fazla sivil tahliye edildi. Rusya ile yapılan müzakerelerde Ukrayna heyetinde yer alan David Arakhamia sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın farklı bölgelerinden bir gün içinde 40 binden fazla kadın ve çocuk tahliye edildi. 100 bin sivilin tahliyesi için çabalandı, ancak başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Ukrayna, Rusya'yı sivil alanları bombalamak ve tahliyeleri engellemekle suçluyor. Rusya ise Ukrayna'nın sivillerin tahliyesini engellediğini iddia ediyor.

TSİ 21.21 İngiltere: Rusya termobarik silah sistemi kullandı

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'da termobarik roket kullanan TOS-1A silah sistemini kullandığını doğruladığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da TOS-1A silah sisteminin kullanıldığını onayladı. TOS-1A, yangın çıkarıcı ve patlama etkileri yaratan termobarik roketler kullanır" denildi ve bu silah sisteminin etkisini anlatan bir video paylaşıldı.



TSİ 21.16 Rusya: Ukrayna'ya ait 974 tank ve zırhlı araç imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı saldırılarda 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya ait 974 tank ve zırhlı aracın imha edildiğini bildirdi. Rus haber ajansı Tass'ın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı 97 insansız hava aracının da düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

TSİ 20.55 Ukrayna: Rusya'nın işgale başlamasından bu yana 67 çocuk öldü

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 67 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi. Danilov, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısı yaptı.

Öte yandan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy AB Komisyonu Başkanı Charles Michel ile telefonla görüştü. Zelenskiy Michel'den sivillerin güvenliğinin sağlanması için Rusya'ya baskı yapılmasını, yaptırımların artırılmasını istedi.

Rusya'nın hava saldırısı sonrasında Mariupol'de zarar gören bir doğumevi ve çocuk hastanesinde yaralanan hamile bir kadın

TSİ 19.44 Zelenskiy Rusya'yı Mariupol'deki hastaneyi ateşkes sırasında bombalamakla suçladı

Ukrayna Rusya'yı ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'de bir doğumevi ve çocuk hastanesine ateşkes sırasında saldırı düzenlemekle suçladı. Hastanenin saldırıda tamamen yıkılan koğuşlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Rus birlikleri hastaneye saldırdı. İnsanlar, çocuklar yıkıntıların altında" dedi.

Yerel yetkili Pavlo Kirilenko Facebook'ta paylaştığı videoda Rus hava saldırısında şu ana kadar 17 hastane personelinin yaralandığını tespit ettiklerini açıkladı. Kyrylenko şu ana kadar çocuklardan yaralanan bulunmadığını, yaşamını kaybeden olmadığını aktardı.

Mariupol yetkilileri Rus işgali başladığından bu yana kentte bin 170 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Belediye Başkan yardımcısı Serhiy Orlov kentte yaşayanların su, elektrik ve gazının kesildiğini ve karları eritip içtiklerini aktardı.





TSİ 19.27 Kremlin: Putin ve Scholz Ukrayna anlaşmazlığını görüştü

Kremlin'den yapılan açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna anlaşmazlığı ve insani boyutu konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada iki liderin sorunun çözümüne yönelik olarak "politik ve diplomatik çabalara" ilişkin görüştüğü aktarıldı. Putin'in Scholz'a Ukrayna şehirlerindeki sivillerin tahliyesi ile ilgili bilgi verdiği ve Putin'in Ukrayna birliklerini, tahliye çalışmalarını engellemekle suçladığı belirtildi. Görüşmede liderlerin "çeşitli düzlemlerde iletişimde kalmaya karar verdiği" kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz

TSİ 17.55 Rusya ülkeden ayrılan yabancı firmaların varlıklarını millileştirecek

Rusya ülkeyi terk eden yabancı firmaların Rusya'daki varlıklarını millileştirme yolunda ilk adımı attı. Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya, Çarşamba günü ilgili hükümet komisyonunun ülkeyi terk eden yabancı firmaların mülkiyetini millileştirme yolunda ilk adımı onayladığını söyledi. Parti, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada komisyonun, bir şirketin en az yüzde 25 hissesinin "dost olmayan devletlere" ait yabancı şirketlerde olması durumunda firmaların iflasını önlemek ve istihdamı korumak için bu firmaların yönetiminin dışardan yapılmasına olanak tanıyacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu.

TSİ 17.53 Mariupol Belediyesi: Rus hava saldırısında çocuk hastanesi vuruldu

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol Belediye Meclisi, Rus hava saldırısında bir çocuk hastanesinin hasar gördüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "Çocuk hastanesi Rus işgal güçleri tarafından çok sayıda bomba ile vuruldu. Çok büyük hasar meydana geldi" denildi. Ancak bombardımanda ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi. Rusya Ukrayna'da sivillerin hedef alındığı şeklindeki iddiaları reddediyor.

Liman kenti Mariupol Rus saldırılarına hedef oldu

TSİ 16.43 Rusya: Buğday tedarikinde öncelik iç piyasada

Rusya Başbakanı Mihail Muşistin, iç piyasa için buğday tedarikinin ihracata göre önceliğinin olduğunu bildirdi. Rusya, Ukrayna gibi dünyanın en büyük buğday ihracatçıları arasında yer alıyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları küresel buğday piyasasını olumsuz etkileyerek, fiyatların artmasına yol açıyor.

Muşistin, dünya piyasalarındaki gelişmelere rağmen önceliğin ülke içindeki unlu mamuller sanayisine gereken ham maddeyi sağlamak olduğunu altını çizdi. Ancak Rusya'nın tahıl ürünlerine ihracat kısıtlaması getirip getirmeyeceği açıklık kazanmadı.

TSİ 16.36 Scholz'dan Putin'e: Akan kanı durdurun

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'ya yönelik savaşa derhal son verme çağrısında bulundu. Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna'ya ilişkin açıklamalar yaptı.

"Rusya Devlet Başkanı'na çağrım şudur: Akan kanı durdurun, Rus birliklerini geri çekin" şeklinde konuşan Scholz, "Ukrayna halkı için korkunç bir felaket, ama bu savaşta Rus halkı da zarar görüyor" dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "Avrupa için bir dönüm noktası" olarak değerlendiren Scholz, saldırıların "Uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlali olduğunu ve yaşadığımız dünyanın artık eskisi gibi olmadığını" söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz, NATO ülkelerinden Rusya'ya MiG-29 tipi savaş uçaklarının gönderilmesine de karşı olduğunu ifade etti. Ukrayna'ya mali yardımların, insani desteğin ve bazı silah sistemlerinin gönderildiğini hatırlatan Scholz, "Öte yandan somut olarak ne yaptığımızı titizlikle düşünmeliyiz. Kuşkusuz buna savaş uçakları dahil değil" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Berlin'de görüştü

TSİ 15.22 AB'ye üye ülkeler Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar konusunda uzlaştı

Fransa'daki Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, üye ülkelerin temsilcileri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini kabul etti. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni yaptırımlar toplam 160 iş insanı ile siyasetçinin yanı sıra kripto varlıkları ve denizcilik sektörünü hedef alıyor. Ayrıca, Rusya'ya Ukrayna'yı işgali sırasında destek veren Belarus'ta faaliyet gösteren üç bankanın küresel ödeme sistemi SWIFT'ten çıkartılmasına destek verildi.

Yaptırımlar çerçevesinde Rusya parlamentosunu üst kanadı Federasyon Konseyi'nin 146 üyesi ile Kremlin'e yakınlığı ile bilinen 14 oligark ve yakınlarının varlıkları donduruldu ve AB'ye girişleri yasaklandı. Denizcilik sektöründeki yaptırımlar ise Rusya'ya "navigasyon ve radyo iletişim teknolojilerinin" ihracatına kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırımlara ilişkin değerlendirmesinde "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığa yanıt olarak yaptırımları sıkılaştırmayı sürdürüyoruz" dedi.



TSİ 14.50 Kremlin: Antalya'daki buluşma çok önemli

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba arasında 10 Mart tarihinde Antalya Diplomasi Forumu'nda yapılması planlanan görüşmenin "çok önemli" olduğunu söyledi. "Dışişleri bakanlarının toplantısıyla ilgili olarak; bu, müzakere sürecinin sürdürülmesidir ki bu da çok önemlidir" diyen Peskov "Önceden davranmayalım. Görüşmeleri bekleyelim" diye konuştu.

Kuleba ise görüşmeye dair büyük umutlar taşımadığını belirtti. Beklentilerinin düşük olduğunu söyleyen Kuleba "Ateşkesi, topraklarımızın kurtarılmasını önemsiyoruz ve üçüncü nokta da tüm insani sorunların çözümü" dedi. Müzakerelerde Rusya'nın iki temel talebi ise 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın Rus toprağı olarak tanınması ve Dohetsk ile Luhansk'taki "halk cumhuriyetlerinin" bağımsızlığının Ukrayna tarafından kabul edilmesi.

Antalya'daki buluşma, 24 Şubat'ta başlayan savaşta taraflar arasında hükümet düzeyinde ilk resmi görüşme olma niteliği taşıyor. Şimdiye kadar Rus ve Ukrayna heyetleri üç kez Belarus'un sınır bölgesinde bir araya geldi. Müzakerelerde siviller için kaçış koridorları oluşturulması kararı alındı ancak bunların hayata geçirilmesi sırasında da sıkıntılar yaşandı.

TSİ 14.10 Kremlin’den Polonya uçaklarına ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Polonya’nın MiG-29 uçaklarını Ukrayna’ya vermesi planı için "tehlikeli bir senaryo" yorumunu yaptı. Peskov "Bu oldukça arzu edilmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir senaryo" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Çarşamba günü bir kez daha Batı ülkelerine çağrı yaparak Polonya’nın teklifiyle ilgili kararı hızlı bir şekilde vermelerini istedi. Telegram kanalından görüntülü mesaj yayınlayan Zelenskiy, "Ne zaman bir karar verilecek? Bakın biz bir savaştayız" diyerek, "Sizden bir an evvel karar vermenizi istiyoruz. Bize uçakları gönderin" söyleminde bulundu.

Polonya envanterindeki Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya gönderilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Almanya’nın Ramstein kentindeki hava üssüne nakletmek istemiş, ancak bu plan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından reddedilmişti.

Maria Zaharova

TSİ 13.01 Rusya: Ukrayna hükümetini "devirmeye" çalışmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna’da niyetlerinin hükümeti devirmek olmadığını açıkladı. Rus ordusunun misyonunun "mevcut hükümeti devirmek" olmadığını belirten Zaharova, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin işgalin başlamasından bu yana üç kez bir araya geldiğini hatırlatarak, bu müzakerelerde kısmen ilerleme sağlandığını ifade etti. Zaharova ayrıca, yaklaşık 140 bin Ukraynalının Rusya’ya kaçtığı bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ta sivillerin tahliyesine Rusya’nın işgali başlamadan önce start verilmişti.

Ukrayna'nın Sumi kentinden ayrılan insanlar - (08.03.2022)

TSİ 12.31 Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes 12 saat sürecek

Rusya ile Ukrayna gün boyunca ateşkes ve tahliye koridorları oluşturulması konusunda mutabık kaldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ateşkesin sabah 9’dan akşam 9’a kadar yoğun çatışmalara sahne olan altı bölgede süreceğini söyledi. Vereşçuk bu bölgeler arasında başkent Kiev, güneydeki Zaporijya ve Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki bazı bölgeleri saydı. Başkent yakınlarında bulunan İrpin ve Buşa’dan siviller Kiev’e nakledilecek.

TSİ 11.31 BM: Ukrayna’dan kaçanların sayısı 2,1 milyon ile 2,2 milyon arasında

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Rusya’nın işgali sonrasında Ukrayna’yı terk edenlerin sayısının 2 milyon 100 ile 2 milyon 200 bin arasında olduğunu açıkladı. UNHCR’den yapılan açıklamada henüz sürecin sonunun görünmediği belirtildi. Ukraynalı sığınmacıların büyük çoğunluğunun Polonya’da olduğu belirtiliyor. UNHCR Başkanı Filippo Grandi sığınmacıların Avrupa ülkelerine dağıtılmasındansa şu anda yapılması gerekenin sınırlarda gelenlere yardımcı olmak olduğunu belirtti. Grandi sığınmacı krizinde Moldova’nın özellikle kırılgan olduğunu belirtti.

Sembol fotoğraf

TSİ 11.20 İngiltere Rus zenginlerine ait özel jetlere el koyabilecek

İngiltere, zengin Rus iş insanlarına ait olan ya da onlar tarafından kiralanan özel jetlere el koymayı mümkün kılan bir yaptırımı yürürlüğe soktu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yeni yaptırımla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Binlerce masum insan ölürken Putin’in yakın dostlarının hayatlarına normal bir biçimde devam etme imkanını boğacağız" ifadelerini kullandı.

BBC’nin haberine göre yeni düzenleme uyarınca Hampshire’daki Farnborough Havalimanı’nda bulunan bir uçakla ilgili soruşturma başlatıldı. Lüksemburg’da kayıtlı olan özel jetin, Rus sahipli olup olmadığı ya da bir Rus yolcu taşıyıp taşımadığı inceleniyor.

İngiltere daha önce Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.

TSİ 11.00 Çin’den NATO’ya suçlama

Çin, Ukrayna savaşından NATO’yu sorumlu tuttu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, NATO’nun attığı hamlelerin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi "kırılma noktasına" getirdiğini söyledi. Zhao, günlük basın toplantısında ABD’ye Çin’in endişelerini ciddiye alma ve ülkenin hak ve çıkarlarının altını oymaktan kaçınma çağrısı yaptı. Sözcü Zhao’nun açıklamasına göre Çin Kızıl Haçı Ukrayna’ya 5 milyon yuan (yaklaşık 791 bin dolar) insani yardım yapacak.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo

TSİ 10.03 ABD'den Çinli firmalara tehdit

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarına direnen Çinli firmalara da ihracat kısıtlaması getirilebileceğini söyledi. New York Times gazetesine bir mülakat veren Raimondo, Rusya’ya yarı iletken ve diğer modern teknolojiler temin eden Çinli firmaların ABD’den üretimde kullanmak için donanım ve yazılım alamayabileceğini söyledi. Raimondo söz konusu uygulamaya maruz kalabilecek firmalar arasında Çin’in en büyük yarı iletken şirketi olan Semiconductor Manufacturing International Corporation'ı (SMIC) saydı. SMIC halihazırda ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesinde yer alıyor. Bu durum ABD’li tedarikçi firmaların SMIC ile ticari faaliyette bulunmasını zorlaştırıyor. ABD, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan ihracat kısıtlamalarını baypas eden şirketleri de kara listeye alma tehdidinde bulunuyor.

Mariupol kentinden tahliye edilen siviller - (08.03.2022)

TSİ 09.42 Ukrayna’da ateşkes saat 10’da yürürlüğe giriyor

Rus haber ajanslarının verdiği bilgilere göre Ukrayna’da ateşkes TSİ 10.00’da yürürlüğe giriyor. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkes sırasında Ukrayna’da çok sayıda "insani koridor" açılacağını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında ilk resmi tahliye işlemi ateşkes yürürlüğe girmeden önce Sumi kentinde gerçekleşti. Ukrayna hükümet yetkilileri, önce 22 otobüslük ilk konvoyun Sumi’nin 175 kilometre güneyindeki Poltava’ya geldiğini, 39 otobüslük ikinci bir konvoyun da yolda olduğunu açıklamıştı. Daha sonra da Sumi’den yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

TSİ 09.05 Saudi Aramco CEO’su Nasser savaşın enerji krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi şirketi Saudi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser Ukrayna’daki savaşın küresel enerji krizini daha da kötü hale getirdiğini söyledi. Nasser devlet politikasını belirleyenlerin petrol ve doğal gaz endüstrisine karışık işaretler verdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Houston kentinde düzenlenen enerji konferansı CERAWeek’te konuşan Nasser "Petrol ve doğal gaz endüstrisinde yatırımların cesareti kırılırken, bizden üretimi artırmamız talep ediliyor" dedi. Nasser, tedarik sıkıntısını aşmak için mevcut üretim kapasitelerinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Polonya Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MiG-29 savaş uçakları

TSİ 08.40 Pentagon Polonya'nın MiG-29 teklifini kabul etmedi

Washington, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'daki hava üssüne gönderme teklifini kabul etmedi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO bölgesinden muharebe uçaklarının bir savaş bölgesine gönderilmesinin "tüm NATO ittifakı açısından ciddi endişeler yaratacağı" belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konuyu ve lojistik zorlukları istişare etmeyi sürdüreceğiz ancak Polonya'nın teklifinin makul olduğuna inanmıyoruz" dedi. Kirby "Bizim açımızdan (planın hayata geçirilmesi yönünde) elle tutulur gerekçeler bulunduğu kesin değil" diye konuştu.

Pentagon'un bu açıklaması şaşkınlık yarattı zira Polonya'daki Rus yapımı uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunu daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gündeme getirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, "Bildiğim kadarıyla bu uçakları bize getirme planı bizimle önceden istişare edilmedi" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Polonya'nın teklifiyle ilgili soru işaretleri olduğunu ifade etti. Baerbock Bild-TV'ye yaptığı açıklamada Ukrayna savaşının NATO sahasına taşınmaması ve Batı'nın "savaşa dahil olduğu" yönünde bir bahane sunulmaması gerektiğini söyledi.

AFP,Reuters / EC,ET, JD, SSB

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