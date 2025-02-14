Zelenskiy'den Putin'le görüşmeye koşullu 'evet'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin müttefikleriyle, savaşın sona erdirilmesine yönelik plan üzerinde mutabık kalmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olacağını bildirdi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Yalnızca bir Rus ile görüşeceğim, o da Putin" diyen Ukrayna lideri, bu görüşmenin ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ile ortak bir plan üzerinde uzlaşı sağlandıktan sonra gerçekleşebileceğini ifade ederek "yalnızca bu durumda görüşmeye hazır olduğunu" vurguladı.

Zelenskiy, ülkesinin kaderinin Ukrayna masada olmaksızın berlirlenmemesi gerektiğini de savundu. ABD'ye çağrıda bulunan Volodimir Zelenskiy, Washington'dan Avrupa'yla birlikte Kiev'e destek vermesini talep etti.

Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı'nın kendine şahsi telefon numarasını vererek "Her zaman arayabilirsiniz" dediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Rus mevkidaşı Putin'le sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin'le Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakerelerin "bir an önce başlaması" konusunda mutabık kaldıklarını ifade etmişti.

Bu açıklama, Washington'ın Avrupalı müttefiklerinde kendilerinin ve Kiev'in müzakere masasından dışlanacağı yönünde endişe yaratmıştı. Ancak daha sonra Washington'dan gelen açıklamada, Ukrayna'nın da müzakerelere katılması gerektiğinin altı çizildi. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Avrupalı müttefiklerin masada olması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'den Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

Washington'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini öngörmediklerini ifade etmesi de Avrupa'dan eleştirilere neden oluyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın NATO'ya olası katılımı ile ilgili olarak "ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğini, müzakerelerle varılacak çözümün bir parçası olarak görmüyor" şeklinde konuşmuştu.

Hegseth'in aksine Birleşik Krallık'tan Kiev'e bu yönde destek geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'nın İttifak'a katılımı konusunda "geri dönülmez" bir yolda olduğunun taahhüdünü verdi.

DW,Reuters,AFP / SÖ,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?