Zelenskiy'den NATO itirafı: Gerçekleri kabul etmek gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağını anlaması gerektiğini, ancak ülkesi için güvenlik garantisi istediğini açıkladı.

Zelenskiy bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ev sahipliğinde düzenlenen, Kuzey Avrupa ve Baltık ülkeleri liderlerinin katıldığı Ortak Sefer Gücü (JEF) zirvesine video konferans aracılığıyla katıldı.

Zelenskiy toplantıda, "Ukrayna NATO üyesi değil. Bunu anlıyoruz. Yıllardır kapıların açık olduğunu duyuyoruz, ama aynı zamanda İttifak'a katılamayacağımızı da. Bu bir gerçek ve bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Açık kapılardan giremiyorsak, yapabileceğimiz, bize yardım edecek, bizi koruyacak partnerlerle iş birliği yapmamız" diyen Zelenskiy, ayrıca güvenlik garantisi istediklerinin de altını çizdi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik "askeri operasyon" düzenlemesinin gerekçeleri arasında Kiev'in NATO'ya üye olmak istemesini göstermişti. NATO'nun doğuya doğru genişleme planlarını tehdit olarak algılayan Rusya, Ukrayna'nın tarafsız bir statüye sahip olmasını talep ediyor.

Ukrayna, Rusya'nın talep ettiği tarafsız ülke statüsünü kabul etmek için Türkiye ve ABD'nin garantör ülkeler olabileceğini duyurmuş, konu geçen hafta Antalya'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba'nın yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti. Çavuşoğlu, konuyla ilgili bir soruya "Ukrayna'nın bazı ülkelerin garantör olarak burada olmasını istediğini biliyorsunuz. Bunlardan biri de Türkiye'dir" yanıtını vermişti.

Zelenskiy ülkesine daha fazla silah gönderilmesini istedi

Zelenskiy yaptığı konuşmada, Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlaması için Ukrayna'ya yardım etmesi gerektiğini belirterek, bunun için de Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesini talep etti.

Zelenskiy "Hepimiz Rusya'nın hedefindeyiz ve eğer Ukrayna direnemezse, her şey Avrupa'nın aleyhine sonuçlanacak, bu nedenle bize yardım ederek, kendinize yardım etmenizi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine gönderilen silahların birlikler tarafından tüketildiğine işaret ederek ülkesine daha fazla silah gönderilmesi talebinde de bulundu. "Nasıl silahlara ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz… Sizin desteğiniz olmadan durum daha zor olurdu, çok minnettarım ama daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu da söylemeliyim" diyen Zelenskiy, daha fazla silah gönderilmesini umduğunun altını çizdi.

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Konuşmasında Rusya'ya karşı tam kapsamlı ticaret ambargosu uygulanmasını talep eden Zelenskiy, Avrupa ülkeleri tarafından uygulamaya konan yaptırımların yetersiz olduğunu söyledi.

Müzakerelerin dördüncü turu başladı

Zelenskiy'nin Avrupa'dan daha fazla destek arayışı sürerken, Kiev ve Moskova heyetleri müzakerelerin dördüncü turu için Belarus'ta bir araya geldi. Müzakere heyetinde yer alan Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. "Ana müzakere platformunda görüşmelerin yenilendiğini" belirten Podolyak, Ukrayna tarafının "ateşkes ve birliklerin ülkeden çekilmesini" istediğinin altını çizdi.

Müzakereler öncesinde açıklama yapan Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, görüşmeler açısından bir yol ayrımında olduklarını söyledi. Arestoviç, "Bir yol ayrımındayız. Ya mevcut durumda anlaşacağız ya da Ruslar ikinci bir (saldırı) girişiminde bulunacaklar ve yeniden görüşmeler yapılacak" şeklinde konuştu.

Moskova ise bugün yapılan müzakerelerde olası ateşkes için ilerleme sağlanmasını beklemiyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Herhangi bir tahminde bulunmak istemiyoruz. Somut sonuçları bekleyelim" açıklamasında bulundu. Peskov, müzakareler başlamadan önceki açıklamasında olası nihai bir belge konusunda tartışmak için "erken" olduğunu belirterek, "Karmaşık bir çalışma, ama çalışmanın sürdüğü gerçeği olumlu" şeklinde konuştu.

Ukrayna ve Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırıları başlattığı 24 Şubat'tan bu yana üç kez Belarus'ta bir araya gelmişti. Pazartesi günü yapılan çevrim içi görüşme ise teknik nedenlerle bugüne ertelenmişti.

AFP,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe