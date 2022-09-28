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Ukraine | Präsident Wolodymyr Selenskyj
Fotoğraf: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix/ZUMA/picture alliance
PolitikaUkrayna

Zelenskiy'den ilhak referandumlarına tepki

1 saat önce

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy işgal altındaki dört bölgede yapılan ilhak referandumlarını "maskaralık" olarak tanımladı.

https://www.dw.com/tr/zelenskiyden-ilhak-referandumlar%C4%B1na-tepki/a-63261854

 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ukrayna'da Rus işgalcilerin kontrolündeki bölgelerde yapılan ilhak referandumlarının ülke savunmasıyla ilgili izledikleri politikayı değiştirmeyeceği mesajını verdi.

Gece yayınladığı videoda referandumları eleştirerek "maskaralık" diye nitelendiren Zelenskiy, "İşgal altındaki topraklardaki bu saçmalıklar, referandum taklidi olarak bile adlandırılamaz" dedi.

Ülkesinin işgal edilen topraklarını yeniden alacaklarını ifade eden Ukrayna lideri, "İlerliyoruz ve ülkemizi kurtarıyoruz" diye konuştu.

Zelensky'nin konuşmasından kısa süre önce Moskova yönetimindeki işgal idareleri doğudaki Donetsk ve Luhansk ile güneydeki Herson ve Zaporijya bölgelerinde beş gün süren oylamalarda halkın büyük büyük çoğunluğunun Rusya'ya ilhak yönündeki istediğini ortaya koyduğunu bildirmişti. 

Dört bölge, Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini oluşturuyor.

Yapılan açıklamada Rusya'ya ilhak konusunun oylandığı referandumlarda halkın yüzde 99'dan fazlasının ilhaktan yana görüş bildirdiği belirtildi.

Rus RIA haber ajansı ise, dört bölge genelinde seçmenlerin yüzde 97'sinin Rusya Federasyonu'na katılma yönünde oy verdiğini duyurdu. Rusya yanlısı yerel yönetimlere dayandırılan ilk verilerde Rusya'ya katılmayı onaylayanların oranı Herson'da yüzde 87, Zaporijya'da yüzde 92,9, Luhansk'ta yüzde 98,5 olarak açıklandı.

Cuma günü başlayan ve Salı günü sona eren referandumlar, uluslararası normlara uymadığı ve demokratik standartları yerine getirmediği için ne Ukrayna ve de batılı ülkeler tarafından tanınıyor.

Gözlemciler de işgal altındaki topraklarda yaşayan Ukraynalıların oy kullanmaya zorlandığı çok sayıda vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bir sonraki adım olarak Moskova tarafından görevlendirilen işgal idarelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den söz konusu bölgeleri Rusya topraklarına ilhak işlemini başlatmasını resmen talep etmesi bekleniyor.

AFP,dpa/TY,HT

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