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Fotoğraf: Gleb Garanich/REUTERS
PolitikaUkrayna

Zelenskiy'den İzyum tepkisi: Katiller, işkenceciler...

2 saat önce

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentindeki toplu mezarlarda 440'tan fazla ceset bulunmasına tepki gösterdi. Zelenskiy Rusya için, "Katiller, işkenceciler" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentindeki toplu mezarlarda440'tan fazla ceset bulunduğunuaçıklayarak, yüzlerce sivil yetişkin ve çocuğun yanı sıra askerlerin de işkence ile ya da ağır silahlarla öldürüldüğünü ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya sadece ölüm ve acı bırakıyor" diyen Zelenskiy, "Katiller, işkenceciler" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Twitter hesabından İzyum'da bulunan toplu mezarların fotoğraflarını paylaşarak, "Rusya terörist bir ülkedir. Hala dünyanın onu neden tanıdığını anlamıyorum. İzyum'u kurtardık. Yanındaki ormanda 400'den fazla ceset bulundu. Kaç Ukraynalı işkence gördü bilinmiyor. Kaç insanımızın daha ölmesi gerekiyor anlamanız için?" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, İzyum'da yaşandığını söylediği vahşetin daha önce Buça'da yaşananlarla karşılaştırdı ve uluslararası bir mahkemenin Ukrayna'da yaşanan savaş suçlarını araştırması gerektiğini vurguladı. Harkiv Bölge Valisi Oleg Synegubov, Cuma günü bulunan cesetlerin yüzde 99'unun şiddet kullanılarak öldürüldüğüne dair izler olduğunu söyledi. Vali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Harkiv bölgeside binin üzerinde Ukraynalının işkence edilerek öldürüldüğünün büyük bir olasılık olduğunu belirtti.

Emniyet müdürü Ihor Klymenko da konuya ilişkin açıklamasında, "Balakliya ya da İzyum'da sivil halka karşı işlenmiş sayısız suç görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İzyum'dan gelen haberlere uluslararası toplumdan da tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bölgeye iddiaları doğrulamak için bir grup göndermeyi planladıklarını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ise, gelen haberlerin "korkunç" olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "Bu zalimliği en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

DW,AP / AI,ET

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