Zelenskiy'den Batı'ya çağrı: Silah sevkiyatını hızlandırın

Ukrayna lideri Zelenskiy, Batılı ülkelerden Ukrayna'ya silah sevkiyatını hızlandırmasını ve yeni silahlar göndermesini istedi. Almanya Başbakanı Scholz ise ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğini yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar akşamı yayınladığı video mesajında Batılı ülkelere çağrıda bulundu. Zelenskiy, ülkesinin Rusya'nın saldırılarına karşılık verebilmesi için Batı'dan silah sevkiyatını hızlandırmasını ve Ukrayna'ya yeni silahlar göndermesini istedi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle özellikle ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde zor bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Zelenskiy, Bahmut ve Vuhledar kentlerinin Rusya'nın yoğun saldırısı altında olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri, Rusya'nın sürekli savunma hattını aşma yönünde girişimleri olduğuna dikkat çekti.

"Rusya savaşı uzatmak istiyor"

Rusya'nın Ukrayna ordusunu yıldırarak savaşı uzatmaya çalıştığını ifade eden Zelenskiy, "Zamanı silahımız haline getirmeliyiz" sözleriyle Batılı ülkelerin silah sevkiyatını hızlandırması ve ülkeye yapılan askeri yardımların da artırılması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, bir gün önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın uzun menzilli füze savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söylemiş ve Rusya'nın saldırılarına karşı ABD üretimi azami 300 kilometre menzilli ATACMS füzelerinin gerekli olduğunu söylemişti. Ancak ABD, Ukrayna'nın bu talebini reddediyor.

Scholz'dan savaş uçağı talebine ret

ABD ve Almanya, Ukrayna'ya savaş tankı ve ağır silah gönderme kararı almıştı. ABD Başkanı Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 31 adet "M1 Abrams" tankı ve 8 adet "M88" tank kurtarma aracı verileceğini duyurmuştu. Almanya federal meclisi ise geçen hafta Almanya'nın Ukrayna'ya ilk aşamada 14 adet Leopard 2 tankı göndermesi kararı almıştı. Ancak Ukrayna, Almanya'dansavaş uçağı sevk edilmesi talebinde de bulunmuştu.

Güney Amerika gezisinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Şili'de düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili söylenmesi gereken her şeyin söylendiğini belirterek Ukrayna'nın talebini bir kez daha geri çevirdi. Scholz, silah sistemleri sevkiyatında bir "arz rekabetine" girilmemesi gerektiğini söyledi.

Reuetrs/BÖ,EC