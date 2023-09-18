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Zelenskiy'den Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı

18 Eylül 2023

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya lideri Putin'in durdurulmaması halinde Üçüncü Dünya Savaşı çıkabileceği uyarısında bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Üçüncü Dünya Savaşı uyarısında bulunduFotoğraf: ROB ENGELAAR/AFP

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri öncesinde verdiği bir röportajda Üçüncü Dünya Savaşı uyarısında bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Adolf Hitler ile karşılaştırdı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Zelenskiy, Rus halkının dünya kamuoyunda saygısını yitirdiğini savundu. Rus toplumunun Putin tercihini eleştiren Zelenskiy, "Onu seçtiler, bir kez daha seçtiler ve ikinci bir Hitler yarattılar" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna düşerse, gelecek on yılda ne olacak?" sorusunu yönelten Zelenskiy, Rusya'nın Polonya'ya kadar gelmesi durumunda, Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkacağını söyledi. Zelenskiy, bu nedenle de Putin'in durdurulması veya bir Dünya Savaşı'nın tetiklenmesi konusunda dünyanın karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde olması bekleniyor. Salı günü başlayacak görüşmelere 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Çarşamba günü de BM Güvenlik Konseyi'nin oturumuna katılacak olan Zelenskiy, Ukrayna'ya yönelik savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile karşılaşabileceği belirtiliyor.

 

dpa / JD,ET

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