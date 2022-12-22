"Ukrayna'ya yardım sadaka değil, küresel güvenliğe yatırım"

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin Rus saldırganlara "asla teslim olmayacağını" belirtti.

Konuşmasında daha fazla yardım çağrısında bulunan Ukrayna lideri, bunun bir "sadaka değil, küresel güvenliğe yapılmış bir yatırım" olacağını vurguladı.

Zelenskiy'nin Washington temasları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş sürecinde ilk yurt dışı seyahati olma özelliği taşıyor. Ukrayna lideri Kongre'deki konuşmasından önce Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

ABD parlamentosunun her iki kanadı Rus işgalinin başlamasından tam 300 gün sonra Zelenskiy'nin konuşması için ortak oturumda bir araya geldi. Temsilciler ve senatörler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Zelenskiy, konuşmasında "Tüm karanlık tahminlerin aksine Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve savaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kamuflaj kazağı ile kürsüye çıkan Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı mücadelede verdiği destek için ABD'ye teşekkür etti. "Paranız sadaka değil, küresel güvenlik ve demokrasiye yapılan bir yatırımdır ve biz bunu en sorumlu şekilde değerlendireceğiz" diye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin sağlanan tüm yardımlar için minnettar olduğunu söyledi. Diğer yandan şimdiye dek sağlanan desteklerin yetmediğini kaydeden Zelenskiy, "Yeterli mi? Dürüst olmak gerekirse, pek sayılmaz" ifadeleriyle Rus birliklerini Ukrayna'dan çıkarmak için ordusunun daha fazla silaha ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Zelenskiy, Kongre'de yaptığı konuşmada, Rus saldırılarına karşı direnmeye devam edeceklerini söyledi Fotoğraf: J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance

Bayrak hediye ettiler

Zelenskiy daha sonra ABD Kongresi'ne, yoğun çatışmaların sürdüğü Bahmut kentinde savaşan askerlerin imzaladığını belirttiği bir Ukrayna bayrağı hediye etti. Bunun karşılığında Zelenskiy'e, Kongre'deki hitabı sırasında binanın önüne çekilen ABD bayrağı armağan olarak verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Kongre'deki konuşmasından önce Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. İkili görüşmede, Biden ABD ve Batı'nın desteğinin devam edeceği konusunda güvence verirken, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Biden, "Asla yalnız olmayacaksınız. Ne kadar sürerse sürsün yanınızda olacağız" sözleriyle Ukrayna halkına olan desteğini dile getirdi.

ABD, 1,85 milyar dolarlık (yaklaşık 1,74 milyar euro) yardım paketi çerçevesinde, Kiev'in, Rusya'nın alt yapı tesislerine yönelik yoğun saldırılarını önlemek amacıyla talep ettiği Patriot hava savunma sistemi teslimatı konusunda da güvence vermişti.

Biden basın toplantısında, Ukrayna'ya Patriot sisteminin teslim edilmesinin savaşı şiddetlendireceği yönünde Moskova'dan yapılan açıklamalara ise, "Bu bir savunma silahı sistemidir. Bu çatışmayı tırmandırma değil, savunmadır" sözleriyle karşı çıktı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov daha önce yaptığı açıklamada ABD hava savunma sistemi Patriot'ların Ukrayna'ya teslimatı olasılığını eleştirmiş, "Tüm bunlar kesinlikle çatışmanın şiddetlenmesine yol açıyor ve Ukrayna için iyiye işaret değil" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin büyük desteği

ABD, Rus saldırısının püskürtülmesinde Ukrayna'nın başlıca destekçisi konumunda bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Biden'ın 2021 başında göreve gelmesinden bu yana Kiev'e yapılan askeri yardımın "eşi benzeri görülmemiş 21,9 milyar dolar" büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Amerikan Kongresi'nin önümüzdeki günlerde 2023 bütçesinin bir parçası olarak Ukrayna'ya yaklaşık 45 milyar dolar (42.4 milyar euro) ek yardım yapılmasını onaylaması bekleniyor. Ek yardım paketi askeri, ekonomik ve insani yardımı içeriyor.

Zelenskiy Kongre'deki konuşmasında verdiği mesajları daha sonra Beyaz Saray'da da yineledi. Moskova'ya teslim olmama konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Ukrayna lideri, "Devlet Başkanı olarak benim için adil bir barış, egemenlik, özgürlük ve toprak bütünlüğünden taviz verilmemesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Biden ise konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaşı sona erdirmeye niyeti olmamakla suçladı. Biden, "Putin onurlu olup doğru olanı yapsaydı savaş bugün sona erebilirdi. Askerlerin geri çekilmesi emrini verebilirdi" ifadelerini kullandı.

AFP / TY,ET