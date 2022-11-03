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Fotoğraf: The Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance
Gıda güvenliğiKüresel

Zelenskiy: Tahıl anlaşmasının devamı önemli bir sinyal

2 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tahıl anlaşmasının devam etmesini "ülkemiz ve dünya için önemli bir diplomatik sonuç" diye yorumladı.

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Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönmesinin yankıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesini "önemli bir işaret" diye nitelendirdi. Zelenskiy, "Rusya’nın anlaşmanın uygulanmasına yeniden katılımı ülkemiz ve dünya için önemli bir diplomatik bir sonuç" diye konuştu. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’dan Karadeniz’de gıda maddelerinin ihracatı için oluşturulan insanı koridoru askeri amaçlarla kullanmayacağı yönünde güvenlik güvenlik garantisi istemesini ise "Rus saldırganlığının başarısızlığı" diye tanımladı. Ukrayna lideri, "Savaşın başlamasından sekiz ay sonra Kremlin Ukrayna'dan güvenlik garantisi talep ediyor" dedi ve "Bu durum birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor" ifadesini kullandı.

Zelenskiy Rus ordusuna ait bir savaş jetinin tahıl koridorunun geçtiği hat üzerinde iki seyir füzesi ateşlediğini savunarak, bunun neredeyse her gün olduğunu ve Rusya’nın böylece gıda ihracatını tehdit ettiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Fotoğraf: Nicholas Kamm/AP Photo/picture alliance

ABD anlaşmanın uzatılmasını istiyor

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönme kararının ardından ABD’den de açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dört ay geçerli olması planlanan ve süresi 19 Kasım'da dolacak olan anlaşmanın uzatılması çağrısında bulundu.

Rusya, Türkiye’nin ev sahipliğinde Temmuz ayında imzalanan anlaşmadan 29 Ekim’de çekildiğini duyurmuştu. Ukrayna’nın Rusya'nın Karadeniz Filosu’na insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini iddia ederek tahıl koridorunu istismar ettiğini savunmuştu. Ukrayna ise bu suçlamaları reddetmişti.

Rusya dün anlaşmaya döndüğünü açıklamıştı. Devlet Başkanı Putin, anlaşmadan yeniden çekilme hakkının saklı olduğunu belirterek, Ukrayna’nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullanmayacağına yönelik verdiği güvenlik garantisini ihlal etmesi halinde anlaşmadan çekilebileceklerini belirtmişti.

Türkiye'ye teşekkür 

Rusya’nın çekilme kararının ardından Türkiye Rusya’nın anlaşmaya dönmesi için diplomatik girişimlerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Putin'le görüşmüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna hükümeti Türkiye'ye gösterdiği diplomatik çabalar nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ATV, A Haber, A Para, A News ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, Rusya’nın anlaşmaya dönmesi konusunda hem Putin hem de Zelenskiy’le görüştüğünü söyleyerek şöyle devam etti:

"Rusya gibi bir devlete yanlış yaklaşımlar sergilerseniz, o da kendini bir lider olarak kendini ezdirmeden ortaya koyacaktır. Bana yapılsa aynı şey ben de müsaade etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Şimdi sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın ülkeden biri Rusya olacaksınız. Kalkıp böyle saldırılara evet diyeceksiniz. Mümkün değil. Aynı durumda kendisiyle bunları konuşurken bu yaklaşımlarımı da gördüğü için S-400 konusunda da yaklaşımımızı gördüğü için kendisi sağolsun dün aradım bugün de (2 Kasım) 12.00'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Biz 'Bununla da kalmayalım gübreyi de açalım' dedik. Cibuti, Somali, Sudan... İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım. Biz bu işi planlayacağız. Bu akşam Zelenski ile de bunları konuştuk. Bu devam edecek, adımlarımızı da buna göre yaygınlaştıracağız."

AFP, rtr, DW  /HT,EC

 

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