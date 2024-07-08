Zelenskiy: Sadece ABD, AB ve Çin arabulucu olabilir

Ukrayna lideri Zelenskiy savaşın sona ermesi için ancak ABD, AB ve Çin'in arabuluculuk yapabileceğini söyledi. Türkiye Moskova'ya arabuluculuk önermişti.

NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin Washington'da toplanmalarından bir gün önce Polonya'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona ermesinde arabuluculuk yapabilecek aktörler arasında Türkiye'yi saymadı.

Zelenskiy, ülkesiyle Rusya arasında üçüncü yılında devam eden savaşta yalnızca ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin arabulucu rolü oynayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Şanghay İşbirliği Örgütü toplantıları için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya lideri Vladimir Putin'e arabuluculuk teklifi iletmişti. Kremlin, Türkiye'nin arabuluculuk önerisini kısa bir açıklama ile reddetmişti.

AB Dönem Başkanlığını devralan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya ve Çin'e yaptığı ziyaretlerin ardından Rusya ile Ukrayna arasında barış için yeni adımlar atılmasının mümkün olup olmayacağı gündeme gelmişti. AB, Orban'ın bu ziyaretleri Birlik adına gerçekleştirmediğini ve AB tarafından kendisine yetki verilmediğini vurgulamıştı.

Saldırıdan sonra Okhmatdyt çocuk hastanesi kısmen çöktü. Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Hastane saldırısı BMGK'ya taşınacak

Zelenskiy Polonya'da yaptığı açıklama sırasında, haftanın ilk iş günü Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik füze saldırısına da değindi, 27 kişinin öldüğü bilgisini verdi. Ajanslara konuşan Ukraynalı yetkililer 130 kişinin de yaralandığını söyledi.

Can kayıplarının 10'u Zelenskiy'nin memleketi Krıvıy Rih'de yaşandı. Gündüz saatlerinde atılan 40'tan fazla füzenin biri ise başkent Kiev'de büyük bir çocuk hastanesine isabet etti. Okhmatdyt çocuk hastanesine ait 2 katlı ek bina kısmen çöktü. 7'si çocuk 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Hastanenin 10 katlı ana binasında da hasar oluşurken hastalar ve personel tahliye edilmek zorunda kaldı.

Zelenskiy saldırının ardından, "Rusya'nın bir kez daha yaptıkları karşısında" tüm müttefik ülkelerden tam bir dayanışma görmek istediğini söyledi. Konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemine taşıyacaklarını kaydetti.

Sosyal medya sitesi X üzerinden de bir mesaj paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna, bir çocuk hastanesi ve altyapıya yönelik Rusya saldırılarının ardından BMGK'da acil toplantı için girişimde bulundu" dedi.

Başkent Kiev'deki Okhmatdyt çocuk hastanesi Fotoğraf: Anna Pshemyska/DW

Birleşmiş Milletler (BM) de hastaneye yönelik saldırıyı kınadı. BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, Ukrayna'da yeni haftanın bir kez daha saldırılarla başladığını söyleyerek "Hastaneler uluslararası hukukta özel koruma altındaki alanlardır" dedi. Rusya Savunma Bakanlığından ise hedef alınan yerlerin askeri tesisler olduğu savunması geldi.

Ukrayna ordusu Pazartesi günkü saldırılarda 30 füzeyi havada önlediklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimr Zelenskiy ülkesinin savunması için daha fazla sayıda Patriot bataryasına ihtiyaç duyduklarını bir kez daha vurguladı.

Salı günü başlayacak 3 günlük NATO toplantıları sırasında liderler, Ukrayna'ya İttifak şemsiyesi altında silah yardımı ulaştırmanın yollarını ele alacak. Tek tek İttifak üyeleri Kiev'e silah gönderse de NATO kurumsal olarak şu ana kadar Ukrayna ordusuna destek olmamıştı.

AP,AFP / MUK,BK

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