"Rusya tahıl gemilerimizi geciktiriyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Afrika ve Asya ülkelerine gitmek üzere ülkesinin limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkışını "kasıtlı bir şekilde geciktirdiğini" öne sürdü. Zelenskiy, Cuma günü yayınlanan video mesajında, "150'den fazla gemi şu anda, tarımsal ürünlerimizin, sözleşmelerden kaynaklanan sorumlulukla sevkiyatı için kuyrukta bekliyor" ifadelerini kullanarak, bunun Rusya'nın bilinçli geciktirme tavrı nedeniyle oluşan yapay bir kuyruk olduğunu belirtti.

Rus tarafının işleri yavaşlatması sebebiyle "yaklaşık üç milyon ton gıda ihracatının" geciktiğini vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın, yoksul ülkelerde yaşayan "yüz binlerce kişinin" kuzeye doğru kaçarak iltica araması için her şeyi yaptığını savundu.

Tahıl Koridoru Anlaşması vasıtasıyla Ukrayna'dan yola çıkan tahıl dolu bir gemi İrlanda açıklarında Fotoğraf: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Ukrayna ile Rusya, Türkiyeve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli koridorlar aracılığıyla ihraç edilebilmesi için Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. Ancak Rusya daha sonra söz konusu anlaşmadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve kendi ihracatının varılan mutabakattan olumsuz etkilendiğini öne sürmüştü. Moskova ayrıca, Ukrayna limanlarından kalkan tahıl yüklü gemilerin, bu tahıla acil bir biçimde ihtiyaç duyan yoksul ülkelere değil, büyük oranda Avrupa'ya gittiğini savunmuştu.

AFP / ET,DÇÜ