Zelenskiy: Rusya Kuzey Kore askeri konuşlandıracak

Brüksel'de "zafer planına" AB ve NATO'nun desteğini arayan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kendilerine karşı cephede 10 bin Kuzey Kore askerini konuşlandıracağını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kendilerine karşı cephede 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını iddia etti.

Son haftalarda Washington, Paris, Berlin, Roma ve Londra gibi Batı başkentlerini ziyaret eden Zelenskiy, Perşembe günü Brüksel'de önce AB Konseyi zirvesine, ardından da NATO savunma bakanları toplantısına katılarak, savaşı bitireceğine inandığı "zafer planı" için destek aradı. Brüksel'de AB liderleri ile oturduğu masada konuşan Zelenskiy, Kuzey Kore askerleri ile ilgili bilgiyi, edindiğini söylediği istihbarat bilgilerine dayandırdı. Belirsiz sayıda Kuzey Kore askerinin hâlihazırda "işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki Rus düşmanın tarafında" olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerini bize karşı savaşmak için göndermeye hazırlandıklarını biliyoruz" diye konuştu. Ukrayna lideri, cephede hem "kara kuvvetleri" hem de "diğer taktik personelin" bulunduğunu öne sürdü.

Kim Jong Un, Haziran 2024'te Pyongyang'da ağırladığı Vladimir Putin'in kendisine hediye ettiği Rus üretimi Aurus marka araçta kendisinin yanına oturmuştu Fotoğraf: Yonhap/picture alliance

"Dünya savaşı" uyarısı

"Bu, bir dünya savaşına doğru ilk adımdır" uyarısında bulunan Zelenskiy, İran'ın da Rusya'yı, kendilerine insansız hava araçları (İHA) ve füzeler göndermek suretiyle desteklediğini hatırlattı. Tahran, söz konusu iddiayı reddediyor.

Ayrıca Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'da "seferberlikten korktuğu" için Kuzey Kore askerlerine "bağımlı" olduğunu savundu.

Zelenskiy, daha önce de Kuzey Kore'yi savaşa asker yollamakla suçlamış ancak net bir sayı vermemişti. Uzmanlar, Kuzey Kore üretimi füzelerin uzun süredir Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığını söylüyor. Moskova ve Pyongyang ise söz konusu iddiaları reddediyor.

Ukrayna savaşının ardından uluslararası ortamda giderek izole hâle gelen Moskova, Kuzey Kore ile yakınlaşmıştı. Haziran ayında Kuzey Kore'yi 24 yıl aradan sonra ziyaret eden Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Ayrıca Kuzey Kore'nin Rus ordusuna füze ve top mermisi temin etmesi karşılığında, Moskova'nın Pyongyang'a gelişmiş silah teknolojileri transfer edeceği iddia ediliyor. Her iki ülke de iddiaları reddediyor.

"Zafer planı Rusya'ya bağlı değil"

Beş maddelik "zafer planının" ayrıntılarını Çarşamba günü Ukrayna Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada açıklayan Zelenskiy, planın "Ukrayna'yı güçlendirmeyi" hedeflediğini kaydetti. Planın ayrıca Avrupa'nın doğu kanadındaki savaşı sona erdirmek için ulaşılabilecek bir diplomatik çözümün de önünü açacağını söyleyen Devlet Başkanı, "Eğer zafer planına şimdi başlar ve planı takip edersek, bu savaşı gelecek yıldan önce bitirebiliriz" öngörüsünde bulundu.

Zelenskiy'nin planını Çarşamba günü açık bir dille reddeden Kremlin, Ukrayna hükümetine "ayılması" çağrısında bulunmuştu. Buna atfen Zelenskiy, "Planın Rusya'nın isteğine bağlı olmadığını düşünüyorum. Plan sadece ortaklarımızın isteğine bağlıdır" diye konuştu.

Planın bazı ayrıntıları, hâlâ kamuoyundan gizli olmayı sürdürüyor. Zelenskiy'nin söz konusu gizli kısımları yalnızca ABD gibi yakın müttefikleriyle paylaştığı belirtiliyor.

Biden, Zelenskiy'yi 26 Eylül'de Beyaz Saray'da böyle ağırlamıştı. Ukrayna lideri, Batı'nın verdiği silahları Rus topraklarında kullanmak için izin arayışında Fotoğraf: Al Drago/Newscom/picture alliance

Rutte: Ukrayna için her şeyi yapacağız

AB zirvesinin sonuç bildirge taslağında, birliğin "Ukrayna ve halkına, gerek duydukları süre boyunca, siyasi, mâli, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek vermeyi sürdürme konusundaki sarsılmaz bağlılığına" değinildi. Metinde, "Rusya kazanmamalı" ifadesi yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Kiev'in "32 müttefiğin kendilerine kollektif biçimde destek vereceğine mutlak suretle emin olabileceğini" söyledi. "Ukrayna'nın savaştan galip çıkmasını sağlamak için, Putin'in istediğini alamaması için her ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuşan Rutte, Ukrayna'nın yerinin NATO'da olduğu görüşünü yinelerken, Ukrayna'nın ittifaka ne zaman katılabileceğine ilişkin bir bilgi vermekten kaçındı.

"Ukrayna gelecekte NATO üyesi olacak. Soru, bunun ne zaman gerçekleşeceği. Ancak bu soruyu şimdi yanıtlayamam" diye konuşan Rutte, Putin'in "NATO'nun gerekirse uzun vadede bu işin içinde olduğunu anlaması gerektiğini" söyledi. Rutte, "Tabii ki Zelenskiy ve Ukrayna'nın eli güçlü biçimde Rusya ile müzakerelere başlayabileceği bir noktada olmasını istiyoruz" dedi.

Zelenskiy, 11 Ekim'de de Berlin'e gelerek Olaf Scholz ile görüşmüştü Fotoğraf: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

Kiev NATO'ya hemen girmek istiyor

"Zafer planının" merkezinde NATO'nun Kiev'i hemen ittifaka alması talebi bulunuyor. Zelenskiy, bunun nihai güvenlik garantisi olacağı ve kendilerine Rusya'dan koruma sağlayacağı görüşünde. Kiev ayrıca, Batı'dan edindiği uzun menzilli silahları, Rusya içerisindeki askeri hedefleri vurmak için kullanma izni arayışında. Ancak Ukrayna hükümetinin bu talebine Batılı müttefikleri şu ana kadar isteksiz yaklaşmış bulunuyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, Berlin'in bu konudaki muhalefetinin değişmeyeceğini kaydetti. Scholz, "Almanya'nın bu konulardaki tutumuyla ilgili hiçbir şey değişmeyecektir" diye konuştu.

DW, AFP, AP / BÜ, JD

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