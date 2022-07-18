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Görevden alınan başsavcı İrina Venediktova
Görevden alınan başsavcı İrina VenediktovaFotoğraf: Zohra Bensemra/REUTERS
PolitikaUkrayna

Zelenskiy istihbarat şefini ve başsavcıyı görevden aldı

42 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, iç istihbarat servisi ve başsavcılıkta çalışan birçok kişinin vatana ihanet suçu işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kurumların başındaki yetkililerin görevine son verdi.

https://www.dw.com/tr/zelenskiy-istihbarat-%C5%9Fefini-ve-ba%C5%9Fsavc%C4%B1y%C4%B1-g%C3%B6revden-ald%C4%B1/a-62505292

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ve Başsavcı İrina Venediktova'nın görevlerine son verdiğini açıkladı.

Zelenskiy SBU ve başsavcılık ofisinde çalışan 60'tan fazla yetkilinin Rusya'nın işgali altındaki bölgelerde Ukrayna'ya karşı faaliyet içinde olduğunu ve 651 vatana ihanet ve düşmanla işbirliği davası açıldığını söyledi.

"Ülkenin ulusal güvenliğinin temellerine karşı bu kadar çok sayıda suç, ilgili liderler açısından da ciddi sorular doğuruyor" diyen Zelenskiy "Tüm bu sorular uygun bir yanıt alacak" diye konuştu.

İvan Bakanov
İvan BakanovFotoğraf: picture-alliance/NurPhoto

Ukrayna tarihindeki ilk kadın başsavcı olan Venediktova Rusya'nın işgal sırasında işlediği savaş suçlarının soruşturulmasını koordine ediyordu. Venediktova'nın yerine yardımcısı Oleksiy Simonenko getirildi.

Ülkenin iç istihbarat servisi SBU'ya başkanlık eden Bakanov'un ise Zelenskiy'nin çocukluk arkadaşı ve bir dönem iş ortağı olduğu belirtiliyor. Politico geçen ay yayımladığı, bazı Ukrayna ve Batı kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde Zelenskiy'nin Bakanov'u görevden alma niyetinde olduğunu yazmıştı.

Ukrayna'da eski SBU Kırım şefi Oleh Kuliniç bir gün önce tutuklanmıştı. Zelenskiy, Kuliniç'i Ekim 2020'de göreve getirmiş, Rus işgalinin başlamasından hemen sonra 2 Mart 2022 tarihindeyse görevden almıştı. Zelenskiy dünkü konuşmasında bu kararının ne kadar doğru olduğunu söyleyerek "Bu kişiyi ihanet şüphesiyle bildirmek için yeterli kanıt toplandı. Tüm suç eylemleri belgelendi" dedi.

Reuters, AP / EC, CÖ

 

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