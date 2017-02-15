 Zelenskiy: İstediğimiz tek şey barış | DÜNYA | DW | 19.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Zelenskiy: İstediğimiz tek şey barış

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Zelenskiy, "İstediğimiz tek şey barış" diye konuştu.

Deutschland Berlin | Frank-Walter Steinmeier trifft Volodymyr Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konseyi'nde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Zelenskiy Harris ile görüşmesinde, ülkesinin tek isteğinin "barış" olduğu mesajı verdi. Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den özel bir askeri yardım beklediğinin de altını çizdi.

Kamala Harris ise görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağını ifade etti.

Zelenskiy-Harris görüşmesinden kısa bir süre önce açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in yakın bir tarihte Ukrayna'yı işgal edeceğine ve sadece Ukrayna'nın doğusunu değil, başkent Kiev'i hedef alacağını söylemişti.

Baerbock: Yaptırım paketi hazır

Münih Güvenlik Konferansı'ndaki G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Batılı ülkelerin olası bir saldırı senaryosuna karşı Rusya'ya karşı bir yaptırım planı hazırladığını açıkladı. Moskova'ya "bir hatadan kaçınması" çağrısı yapan Baerbock, Batılı ülkelerin ne zaman ve hangi yaptırımların uygulanacağı konusunda uzlaştığını ifade etti.

MSC 2022 | Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock

Almanya'dan vatandaşlarına uyarı: Ukrayna'yı terk edin

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya ilişkin seyahat uyarılarını sertleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, "Almanya vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. 

Ukrayna-Rusya sınırında ise gerginlik büyüyor. Ukrayna  bugün Donbas'ta bir Ukrayna askerinin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna'nın doğusunda ateşkesin uygulanmasını denetleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da (AGİT) son günlerde ateşkes ihlallerinin arttığı uyarısı yaptı.

Reuters, dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

NATO ve AB'den Rusya'ya karşı birlik mesajı

Kremlin'i uluslararası kuralları değiştirmeye çalışmakla suçlayan AB ve NATO, Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) Rusya'ya karşı birlik mesajı verdi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukrayna Donbas'ta bir askerinin öldüğünü duyurdu

Ukrayna Ordusu, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta bir askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri artarak sürüyor.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  