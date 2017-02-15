Zelenskiy: İstediğimiz tek şey barış

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konseyi'nde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Zelenskiy Harris ile görüşmesinde, ülkesinin tek isteğinin "barış" olduğu mesajı verdi. Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den özel bir askeri yardım beklediğinin de altını çizdi.

Kamala Harris ise görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağını ifade etti.

Zelenskiy-Harris görüşmesinden kısa bir süre önce açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in yakın bir tarihte Ukrayna'yı işgal edeceğine ve sadece Ukrayna'nın doğusunu değil, başkent Kiev'i hedef alacağını söylemişti.

Baerbock: Yaptırım paketi hazır

Münih Güvenlik Konferansı'ndaki G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Batılı ülkelerin olası bir saldırı senaryosuna karşı Rusya'ya karşı bir yaptırım planı hazırladığını açıkladı. Moskova'ya "bir hatadan kaçınması" çağrısı yapan Baerbock, Batılı ülkelerin ne zaman ve hangi yaptırımların uygulanacağı konusunda uzlaştığını ifade etti.

Almanya'dan vatandaşlarına uyarı: Ukrayna'yı terk edin

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya ilişkin seyahat uyarılarını sertleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, "Almanya vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna-Rusya sınırında ise gerginlik büyüyor. Ukrayna bugün Donbas'ta bir Ukrayna askerinin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna'nın doğusunda ateşkesin uygulanmasını denetleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da (AGİT) son günlerde ateşkes ihlallerinin arttığı uyarısı yaptı.

Reuters, dpa/BÖ,HT

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