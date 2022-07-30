Zelenskiy'den Rusya'ya suçlama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk Bölgesi'ndeki Ukraynalı savaş tutsaklarının bulunduğu hapishaneye düzenlenen,en az 53 kişinin öldüğü saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Zelenskiy, "Bu (saldırı) Rusya'nın kasıtlı işlediği bir savaş suçu, Ukrynalı savaş tutsaklarının kasıtlı olarak toplu katliamı" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı saldırıda 50'den fazla savaş tutsağının öldüğünü hatırlattı.

Donetsk'teki hapishane saldırısıyla ilgili olarak Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak birbirini suçluyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın saldırıyı Amerikan yapımı HIMARS roketleriyle düzenlediğini iddia ediyor. Rusya saldırıda 47 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise söz konusu saldırıdan Rusya'nın sorumlu olduğunu açıklamış ve Rus Ordusu'nun hapishanenin bulunduğu Olenivka'yı bombaladığını belirtmişti. Söz konusu saldırıda hayatını kaybeden 53 kişinin yanı sıra 75 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Olenivka'daki saldırıda en az 53 kişi hayatını yitirdi Fotoğraf: RIA Novosti/SNA/IMAGO

"Ukrayna saldırılarını artırdı"

Öte yandan Ukrayna birliklerinin ülkenin güneyinde Rus birliklerine yönelik saldırılarını artırdığı bildirildi. Ukrayna Ordusu'ndan yapılan açıklamada Dnipro nehri üzerindeki demiryolu köprüsünün yıkıldığı, Böylece Rus birliklerinin demiryolu bağlantısının kesildiği kaydedildi. Ukrayna ayrıca Herson bölgesinde Cuma günü 100 Rus askerinin öldürüldüğünü, Rus birliklerine ait iki cephane deposu ve yedi tankın da vurularak kullanılamaz hale getirildiğini savundu.

Ukrayna Herson kentindeki Rus birliklerine ikmalin kesilmesi için son haftalarda Batılı ülkelerden gelen silahları kullanarak Dnipro nehri üzerindeki üç köprüye ağır hasar vermişti. İngiltere Savunma Bakanlığı Rus birliklerinin saldırılar sonrasında duba köprüsü ve vapurla ikmal için bağlantı sağlamayı başardığını belirtti.

AFP,rtr / HT,ET