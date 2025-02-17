Zelenskiy bugün Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna lideri Zelenskiy bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Toplantı ABD ve Rus heyetlerinin Riyad'daki temasları ile aynı güne rastlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

ABD yönetiminin Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik girişimlere hız verdiği bir dönemde gerçekleşecek görüşmenin Türkiye saati ile 14.00'da başlaması bekleniyor. İkili ve heyetler halinde yapılacak toplantıların ardından ortak basın açıklaması düzenlenecek.

Zelenskiy görüşme için Ankara'ya dün akşam saatlerinde eşi Olena Zelenska ile geldi. Sosyal medya hesabından Türkçe "Hoş bulduk Türkiye" diye yazan Ukrayna lideri, toplantıların gündeminde esir takası ve gıda güvenliği konularının olacağını, eşi Olena'nın ise eğitim ve kültür alanında temaslarda bulunacağını kaydetti.

Ukrayna basını Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde ekonomik konuların yanı sıra Karadeniz'in güvenliğinin de ele alınacağını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Zelenskiy-Erdoğan görüşmesinde "Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm veçheleriyle gözden geçirileceğini" ve "iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımların" yanı sıra "Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meselelerin" ele alınacağını bildirdi.

Ankara'dan önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Zelenskiy'nin turunu Suudi Arabistan ile sürdürmesi bekleniyor.

Rubio ve Lavrov ilk kez yüz yüze geldi

Bugün Suudi Arabistan'da ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. ABD ve Moskova heyetlerinin görüşmelerine Rus Varlık Fonu'nun yöneticisi Kirill Dmitriev de katıldı.

ABD ve Rusya dışişleri bakanları Riyad'da buluştu Fotoğraf: Evelyn Hockstein/REUTERS

Dmitriev bugünkü toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Başkan Trump ve ekibinin gerçekten sorun çözücü olduğunu görüyoruz, şimdiden birçok soruna değindiler" dedi.

Riyad'daki ABD-Ukrayna görüşmelerinde Kiev veya Avrupa Birliği'nden ise temsilci yer almadı.

DW,dpa / MUK,JD

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