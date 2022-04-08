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"Borodyanka'da durum daha korkunç"

8 Nisan 2022

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerinin ayrılmasından sonra girdikleri Kiev yakınlarındaki Borodyanka’da durumun Buça’dan daha korkunç olduğunu söyledi.

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Ukrayna lideri Zelenskiy, son video mesajında Borodyanka’da durumun Buça’dan çok daha vahim olduğunu söyledi.
Ukrayna lideri Zelenskiy, son video mesajında Borodyanka’da durumun Buça’dan çok daha vahim olduğunu söyledi.Fotoğraf: Pressebüro des ukrainischen Präsidenten/AP/dpa/picture alliance

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Perşembe akşamı yayınladığı video mesajında Borodyanka’daki duruma dikkat çekti. Zelenskiy, Rus birliklerinin ayrılmasından sonra girdikleri Kiev yakınlarındaki Borodyanka’da durumun Buça’dan daha korkunç olduğunu söyledi. Halka seslendiği mesajında Zelenskiy, Borodyanka’da Rusların öldürdüğü çok daha fazla sivil olduğunu kaydetti.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova da dün yaptığı açıklamada Kiev yakınlarındaki Borodyanka’daki tek bir yerleşim biriminde çok sayıda ceset bulunduğunu açıklamıştı. Sadece iki binanın enkazı altından çıkarılan cansız beden sayısının 26 olduğunu duyurmuştu. Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Başsavcı Venediktova, Kiev’in kuzeyindeki kentte daha ne kadar sivil kurbanın bulunduğuna dair öngörüde bulunmanın imkansız olduğunu da vurgulamıştı

Buça mezarlığında defnedilmeyi bekleyen cansız bedenler.
Buça mezarlığında defnedilmeyi bekleyen cansız bedenler.Fotoğraf: Rodrigo Abd/AP/dpa/picture alliance

Venediktova: Askeri hedef yoktu, hedef sivil halktı

Ukrayna Başsavcısı Venediktova, Rusya’ya "savaş suçu" işleme suçlamasını da tekrarladı. Savaş suçu işlendiğine dair kanıtların adım adım bulunduğunu da belirtti. Ukrayna Başsavcısı, "Borodyanka’da askeri hedef yoktu, tek hedefiniz sivil halktı" diye Moskova güçlerini eleştirdi.

Başsavcı Venediktova, misket bombaları ve roketatar sistemi ile saldırılar düzenlendiğini de belirterek Rus birliklerini sivilleri öldürmek, işkence etmek, dövmek ve cinsel şiddet uygulamakla suçladı. Başsavcı Borodyanka’da Rusya’nın işlediği suçlarla ilgili yerel ve uluslararası mahkemelere sunulacak kantılar topladıklarını da aktardı.

Ukraine | Krieg | Ermittlung - Tötung von Zivilisten in Butscha
Fotoğraf: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Rus güçleri Kiev bölgesinden çekilince vehamet ortaya çıktı

Rus güçlerinin, haftalarca ağır saldırılarda bulunduğu başkent Kiev çevresindeki kentlerdeki vehamet Moskova'ya bağlı birliklerin geçen hafta çekilmesiyle ortaya çıktı. Rus birlikleri ülkenin doğusunda yeni saldırılar için hazırlık yaparken çekildikleri yerlerde yaşanan sivil ölümleri ve enkaz da dünya kamuoyunun gözleri önüne serildi.

Hafta sonunda Ukrayna birliklerinin girdiği Buça’da cadde kenarlarında bulunan cansız bedenler bütün dünyada infial yarattı. Bazı sivillerin kollarının arkadan bağlı olduğu, cesetlerinin de Mart ayı ortasından bu yana sokaklarda olduğu uydu görütnüleri aracılığıyla da ortaya çıkarıldı.

Ukrayna, Rus ordusu’na yüzlerce sivili "infaz" etmekle suçluyor. İnfazlar dışında çok sayıda sivile de işkence yapmak ve cinsel şiddet uygulamakla itham ediyor. İnsan hakları örgütleri, cinsel şiddettin Ukrayna’daki savaşta bir silah gibi kullanıldığını belirtiyor.

AFP/ ETO,JD

 

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