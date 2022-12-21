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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Valentyn Ogirenk/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Zelenskiy ABD'ye gidiyor

2 saat önce

Ukrayna lideri Zelenskiy, savaşın başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapıyor. Zelenskiy Çarşamba akşamı ABD Başkanı Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

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Washington'dan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Çarşamba günü Washington'a geleceği duyuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Zelenskiy'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldikten sonra ABD Kongresi'nde bir konuşma yapacağını açıkladı. Rusya'nın saldırısı ile başlayan Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Zelenskiy'nin ilk yurt dışı gezisi olacak olan ziyaret kapsamında Ukrayna'ya yapılacak yeni yardımların gündeme geleceği belirtildi. 

Zelenskiy'nin Washington'u ziyaret etmeyi planladığını ABD basını Salı akşamı duyurmuş, ancak aynı kaynaklar ziyaretin güvenlik nedeniyle son anda iptal edilebileceğini kaydetmişti.

Görevine veda etmeye hazırlanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Salı günü parlamenterlere bir mektup yollayarak Çarşamba akşamı Washington'da olmalarını istemişti. Mektupta çağrının gerekçesi belirtilmemişti.

Pelosi, Salı akşamı basına yaptığı açıklamada, Ukrayna liderinin ziyareti konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, Zelenskiy  gibi "mutlak bir kahramanın" ziyaretinin ABD Kongresi'ne onur vereceğini söylemekle yetinmiş ve Ukrayna halkının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı herkes için demokrasi mücadelesi verdiğini ifade etmişti.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırı savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan ayrılmazken, bu süreçte çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi ve video konferans gerçekleştirdi. Salı günü ise ülkenin doğusundaki sıcak çatışmaların yaşandığı Bahmut kasabasını ziyaret etti.

Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi
Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi Fotoğraf: Sebastian Apel/U.S. Department of Defense/AP Photo/picture alliance

ABD Ukrayna'ya Patriot gönderecek mi?

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, Çarşamba günü Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi teslimatı gerçekleştirileceğini açıklayabilir.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kasım ayı sonunda NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Bükreş'te yaptığı bir toplantı öncesinde, Ukrayna'nın alt yapısına yönelik Rus saldırıları nedeniyle acilen Patriot'lara ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti.

ABD, yaklaşık on aydır devam eden savaşta Ukrayna'nın en önemli destekçisi konumunda. Washington savaşın başından bu yana Ukrayna'ya çok sayıda silah tedarik etti. ABD Kongresi Mayıs ayında Ukrayna için 40 milyar dolarlık (yaklaşık 38 milyar euro) bir yardım paketini onaylamıştı. 2023 bütçe taslağında da Ukrayna'ya yaklaşık 45 milyar dolar daha yardım yapılması öngörülüyor.

ABD basında yer alan haberlere göre, ABD hükümeti Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarik etmek konusunda kararlı.

Patriot hava savunma sistemleri uçak, füze, insansız hava araçları veya roketleri uzak mesafeden püskürtme özelliğine sahip. Söz konusu sistemin Ukrayna'ya temin edilmesi halinde Rusya'nın Ukrayna'daki sivil alt yapıya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırması zorlaşacak.

 

AFP,dpa / TY,ET

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