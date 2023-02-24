Zelenskiy: 2023 zafer yılımız olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde ülkesine saldırmasıyla başlayan savaşın yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

"24 Şubat tarihinde, milyonlarcamız bir tercih yaptı. Beyaz değil sarı-mavi bayrağı (seçti). Kaçmadı, yüzleşti. Direndi ve savaştı. Bu bir yıl acının, hüznün, inancın ve birliğin bir yılı oldu" diyen Zelenskiy "Ve bu bir yılda yenilmez olarak kaldık. 2023'ün ise zaferimizin yılı olacağını biliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy bu mesajı paylaştıktan sonra başkent Kiev'deki Ayasofya Katedrali'ndeki törene katıldı. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre askeri kıyafetle törene katılan Zelenskiy, Ukraynalı askerlere madalya taktı. Törende savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askerleri için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu Kiev'de tören alanında geniş güvenlik önlemleri alındı ve törenin yapıldığı bölüm tamamen kapatıldı.

Savaşın başlamasının yıl dönümünde Ukrayna'nın Buça gibi birçok başka kentinde daha törenler düzenlenmesi bekleniyor.

"Yenilmezlik Yılı"

Zelenskiy Twitter mesajının yanı sıra Ukraynalılara hitaben de "Yenilmezlik Yılı" başlığını taşıyan bir görüntülü mesaj paylaştı. "Bir yıl önce bugün, yine buradan sabah saat yedi sularında sadece 67 saniye süren kısa bir açıklamayla size hitap etmiştim" diyen Zelenskiy "Güçlüyüz. Her şeye hazırız. Herkesi yeneceğiz. 24 Şubat 2022'de bu böyle başlamıştı. Hayatlarımızın en uzun günüydü. Yakın tarihimizin en zor günüydü. Erken kalktık ve o zamandan beri de uyumadık" ifadelerini kullandı.

Batılı askeri kaynakların Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en geniş çaplı sıcak çatışma olarak değerlendirdiği savaşta iki tarafta da en az 100 bin kişinin öldüğü ya da yaralandığı tahmin ediliyor. 10 binlerce sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda milyonlarca kişi de yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı.

"Hemen hemen herkesin telefonunda bir daha telefonunu asla açamayacak olan bir kişinin ismi kayıtlı. Kısa mesajla gönderilen 'Nasılsın' sorusunu yanıtlayamayacak olan bir kişinin.." diyen Zelenskiy bu sorunun savaş yılında yeni bir anlam kazandığını söyledi. "Büyük bir ordu olduk" diyen Zelenskiy "Birinin bulduğu, birinin paketlediği, birinin getirdiği ama herkesin katkı sunduğu bir takıma dönüştük" diye konuştu.

Reuters,dpa / EC,ET