  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Volodimir ZelenskiyFotoğraf: President Of Ukraine/ZUMA Press Wire Service/dpa/picture alliance
ÇatışmalarUkrayna

Zelenskiy: 2023 zafer yılımız olacak

7 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın başlattığı savaşın yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Geçen yılın yenilmezlik yılı olduğunu söyleyen Zelenskiy "2023 zafer yılımız olacak" dedi.

https://p.dw.com/p/4NvAx

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde ülkesine saldırmasıyla başlayan savaşın yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

"24 Şubat tarihinde, milyonlarcamız bir tercih yaptı. Beyaz değil sarı-mavi bayrağı (seçti). Kaçmadı, yüzleşti. Direndi ve savaştı. Bu bir yıl acının, hüznün, inancın ve birliğin bir yılı oldu" diyen Zelenskiy "Ve bu bir yılda yenilmez olarak kaldık. 2023'ün ise zaferimizin yılı olacağını biliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy bu mesajı paylaştıktan sonra başkent Kiev'deki Ayasofya Katedrali'ndeki törene katıldı. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre askeri kıyafetle törene katılan Zelenskiy, Ukraynalı askerlere madalya taktı. Törende savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askerleri için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu Kiev'de tören alanında geniş güvenlik önlemleri alındı ve törenin yapıldığı bölüm tamamen kapatıldı.

Savaşın başlamasının yıl dönümünde Ukrayna'nın Buça gibi birçok başka kentinde daha törenler düzenlenmesi bekleniyor.

"Yenilmezlik Yılı"

Zelenskiy Twitter mesajının yanı sıra Ukraynalılara hitaben de "Yenilmezlik Yılı" başlığını taşıyan bir görüntülü mesaj paylaştı. "Bir yıl önce bugün, yine buradan sabah saat yedi sularında sadece 67 saniye süren kısa bir açıklamayla size hitap etmiştim" diyen Zelenskiy "Güçlüyüz. Her şeye hazırız. Herkesi yeneceğiz. 24 Şubat 2022'de bu böyle başlamıştı. Hayatlarımızın en uzun günüydü. Yakın tarihimizin en zor günüydü. Erken kalktık ve o zamandan beri de uyumadık" ifadelerini kullandı.

Batılı askeri kaynakların Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en geniş çaplı sıcak çatışma olarak değerlendirdiği savaşta iki tarafta da en az 100 bin kişinin öldüğü ya da yaralandığı tahmin ediliyor. 10 binlerce sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda milyonlarca kişi de yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı.

"Hemen hemen herkesin telefonunda bir daha telefonunu asla açamayacak olan bir kişinin ismi kayıtlı. Kısa mesajla gönderilen 'Nasılsın' sorusunu yanıtlayamayacak olan bir kişinin.." diyen Zelenskiy bu sorunun savaş yılında yeni bir anlam kazandığını söyledi. "Büyük bir ordu olduk" diyen Zelenskiy "Birinin bulduğu, birinin paketlediği, birinin getirdiği ama herkesin katkı sunduğu bir takıma dönüştük" diye konuştu.

 

Reuters,dpa / EC,ET

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukrayna ordusuna ait bir top arabasından yapılan ateş ve aracın etrafında duran iki asker

Ukrayna savaşı: Barış ne zaman?

Çatışmalar3 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeyrek

Cemevlerine ibadethane statüsü verilir mi?

Cemevlerine ibadethane statüsü verilir mi?

Toplum3 saat önce
Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bağlı Mekke Mescidi - Hanife Akın Kuran Kursu

Depremzede çocuklar tarikat kontrolüne mi teslim edildi?

Depremzede çocuklar tarikat kontrolüne mi teslim edildi?

Toplum17 saat önce
Gözaltındaki kayıplardan Hasan Ocak'ın annesi Emine Ocak'a 2018 tarihli eylemde müdahale edildi

AYM: Cumartesi Anneleri'nin eylemi saygıyla karşılanmalı

AYM: Cumartesi Anneleri'nin eylemi saygıyla karşılanmalı

Hukuk ve Adalet22 saat önce
Rus paramiliter güç Wagner'in merkezi St. Petersburg'da bulunuyor

Eski savaşçı Wagner Grubu'nu anlattı

Eski savaşçı Wagner Grubu'nu anlattı

Çatışmalar23 Şubat 2023
Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahl 2018 | Wahllokal in Istanbul

Seçim tarihi 14 Mayıs mı, 18 Haziran mı?

Seçim tarihi 14 Mayıs mı, 18 Haziran mı?

Politika23 Şubat 2023
Düzce'de inşa süreci bitmek üzere olan yapılar

Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?

Felaket22 Şubat 2023
Ana sayfaya dön