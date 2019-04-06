Zekiye Tekin: “O sandıktan ben çıkacağım” dediğimde güldüler

Marmara Bölgesi’nin mütevazı şehirlerinden Bilecik, sürpriz bir şekilde 2019 yerel seçimlerinin en çok konuşulan yerlerinden biri oldu. Bu sürprizin sebebi, 10 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesine belediye başkanı seçilen bir kadın: Zekiye Tekin.

Doğma büyüme Pazaryerili olan Zekiye Tekin, 41 yaşında. Geniş bir ailede büyüyen Tekin, ekmek fırını işleten babasının işleri kötü gidince inşaat işçisi olarak çalışmaya başlamasının ardından zor bir çocukluk geçirmiş. Liseyi bitirdikten sonra para kazanmak zorunda olduğu için eğitimine açıköğretimde devam etmiş. İlk işi, özel bir şirkette sekreterlik olmuş. Belediye bünyesinde sekreter olarak çalışmaya başlaması ise 2004 yerel seçimlerine dayanıyor. Belediye başkanının sekreteri olarak göreve başladığı Pazaryeri Belediyesi’nde hem CHP hem de AKP ile çalışmış. Kendi deyişiyle, “başkanın her türlü işini takip eden Zekiye Tekin” olarak yıllar içinde sorumlulukları artmış.

“Başkalarıyla haber göndermesi çok ağrıma gitti”

Belediye kadrosuna alınması, 2014 yılını bulmuş. Ancak bu duruma bile sitemkâr değil. Yıllarca hizmet verdiği belediyede sitem ettiği ve hatta yerel seçimlerde aday olmasına neden olan tek hadise, geçen sene Ekim ayında yaşanmış. Belediye yeni binaya taşınmak üzereyken masasını topladığı, başkanın danışmanı yanına gelerek görev yerinin değiştirildiğini kendisine iletmiş. Vatandaşlara danışma hizmeti veren “AK Masa” adlı birime geçeceğini, yerine ise meclis üyesinin bir kızının getirileceğini böyle öğrenmiş. Bu kararı hiç beklemeyen Zekiye Tekin, şoke olmuş. Arkadaşları sigara içmediğini bilmelerine rağmen rahatlayabileceği fikriyle bir tane teklif etmiş, o ise eczaneden sakinleştirici almalarını istemiş:

"Bir şişe sakinleştirici içtim o gün. İşimi çok severek, layıkıyla yapıyordum. Benim evim, ailem belediyeydi. Önceliğim hep işti. İnsanlar verdiğim hizmetten memnundu. Canla başla çalışıp hizmet verdiğim amirimin beni hiçe sayarak bana başkalarıyla haber göndermesi çok ağrıma gitti.”

Zekiye Tekin, görev yeri değiştirildiği için ayrıldığı belediyeye, belediye başkanı olarak geri döndü.

“Zekiye, sen de belediye başkanı olabilirsin”

Zekiye Tekin, işinde görev düşüklüğüne gidilmesinden çok, 15 yıl hizmet verdiği belediyedeki başkanın kendisiyle konuşmamasına içerlediğini söylüyor. Bu iletişimsizliğin gücüne gittiğini, en çok bunu hazmedemediğini birkaç kez tekrarlıyor. “Emeğe kıymet vermek çok önemli” diyor. Belediye başkanlığına aday olma kararını da bu fikirden hareketle almış:

"‘Zekiye, bu platformda sen de belediye başkanı olabilirsin ama aynı şeyleri yapmayacaksın. Daha adil davranarak başkan olabilirsin’ dedim kendime…”

AKP’ye yaptığı aday adaylığı başvurusu reddedilince hiç moralini bozmamış. Pazaryeri halkının destek vereceğini düşündüğü için bağımsız aday olarak devam edebileceğine karar vermiş. Kampanya sürecini, “Başlangıcından sonuna kadar mücadeleyle geçti” cümlesiyle özetliyor. Her haneyle defalarca tek tek görüşmüş. Bağımsız kadın aday olmaktan çekinmemiş. Süreç boyunca tek bir korkusu olmuş:

“Kadının yeri artık ülkemizde farklı. Bütün kapılar açılmasa da güzel karşılanacağımı düşünerek çıktım bu yola. Korktuğum şey, seçim günü insanların fikirlerini değiştirme ihtimalleriydi. Paravanın arkası çok önemli çünkü…”

Zekiye Tekin, insanların projelerine değer vereceğini düşünerek ilk günden itibaren başaracağına dair inancını hiç yitirmemiş. Kendisini, “mücadeleci”, “inatçı”, “tuttuğunu koparan” biri olarak tanımlıyor. Kazanamama ihtimalini göz önünde bulundursa da seçileceğini rüyasında bile gördüğünü gülümseyerek anlatıyor:

“Bağımsız adaylık için Maliye’ye para yatırdığım günün gecesi rüyamda belediyenin kilidini açtım!”

"Pazaryeri mistik bir yer”

Peki, Bilecik’in Pazaryeri ilçesi çiçeği burnunda belediye başkanı Zekiye Tekin için ne ifade ediyor?

“Pazaryeri, mistik duygular taşıyan, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir yer. ‘Ne kadar küçük’ derler ama insan ilişkileri ve doğası çok güzeldir.”

Tekin'e göre ilçedeki en önemli sıkıntı, ekonomik darboğaz… İş fırsatları yaratmayı, yaşam kalitesini artırmayı planlıyor. İlçenin öncelikle ekonomik olarak kalkınması gerektiğine, sıcak para girişine ihtiyaç olduğunu özellikle vurgu yapıyor. Bu bağlamda turizmi geliştirecek projeleri hayata geçireceğini söylüyor. Esnafın durumunun kötü olduğunu, gençlere istihdam sağlanmasının önemli olduğunu anlatıyor:

“Ekonomik durum kötü, onu nasıl canlandırabilirim diye düşünüyorum. Çok hemşehrimiz göç etti buradan, Pazaryerilileri toplasam bize yeter valla!”

“Kadınlar kendilerine güvensinler”

Zekiye Tekin, kendinden emin bir şekilde girdiği yerel seçimlerden galip çıkarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan bir kadın… Ancak her kadın, şartlar nedeniyle onun kadar cesur olamayabiliyor. Bu noktada, kendisini de engellenmeye çalışanlar olduğunu ama bu davranışlara boyun eğmediğini, bağımsız aday olursa seçilemeyeceğini tekrar edenlere kulak asmadığını söylüyor. “O sandıktan ben çıkacağım” dediğinde kendisine güldüklerini de ekliyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in siyasete atılmayı düşünen kadınlara tavsiyesi kısa ve net:

“Hiç tereddüt dahi etmeden girsinler. Kendilerine güvensinler. Kimseden ve hiçbir şeyden korkmasınlar. Dik durabiliyorlarsa hiçbir engel onları etkilemez.”

Burcu Karakaş / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe