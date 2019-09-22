Zeit: Trump iktidarını korumak için her şeyi yapmaya hazır

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Selenski’den, siyasi rakibi Joe Biden’ın oğlu hakkında soruşturma yürütmesini talep ettiği telefon görüşmesinin ardından Demokratlar, Trump’ın görevinden azledilmesi için hukuki girişimlere başladı. Zeit Online konu ile ilgili yorumunda, hatalarından ders çıkarmayan Trump’ın bu tarz tavırlarının sistematik olduğunu ifade ediyor:

"ABD Başkanı tarafından ortaya koyulan eylemin, kendi içinde savunulacak hiçbir tarafı yok. Yabancı bir hükümeti, elde bariz deliller olmadan siyasi bir rakibe karşı harekete geçmeye zorlama çabası… Trump anayasanın metnine ve ruhuna daha açık bir şekilde aykırı davranamazdı. Bu çok net bir biçimde, görevi yasa dışı kötüye kullanmak demek. Konunun ayrıntıları soruşturmanın devamında aydınlanacaktır ancak Trump özünde, Ukrayna’yı alet etme amacını kabul etmiş durumda. Ona yönelik diğer tüm suçlamaların ardından şu anlaşılıyor: Trump, göründüğü kadarıyla kendini dokunulmaz gören ve aynı suçu tekrarlayan bir isim. Ukrayna skandalı münferit bir olay değil, Trump’ın kırdığı ilk pot hiç değil. Başkanlık süreci değerlendirildiğinde anlaşılıyor ki Trump’ın otoriter müdaheleleri sistemetik bir durum. Ve o iktidarını korumayı sağlayacak her şeyi yapmaya hazır görünüyor."

Aynı konuyu sayfalarına taşıyan Nürnberger Nachrichten gazetesi, Demokratlar tarafından başlatılan azil sürecinin Trump’a yarayabileceği öngörüsünde bulunuyor:

"Demokratlar Başkan hakkında bir şekilde resmi azil sürecini haklı çıkarmak için yeni bir neden arıyor. Bu hamlenin amacı ,-her ne kadar Ukrayna skandalı ile ilgili suçlamaların açığa çıkarılması gerekiyorsa da- açık. Ve süreç Başkan’ın da işine gelecek. Trump Beyaz Saray’a seçilmeyi biraz da, Amerikan halkının günlük sorunlarından uzaklaşmış elit bir kesimin ülkeyi yönettiğine dair var olan hissiyatı dile getirerek başarmıştı. Kendi söylemi ile 'bu bataklığı kurutmak' isteyen Trump, hakkındaki davayı, köşeye sıkıştırdığı Washington elitlerinin kendine karşı hamlesine bir delil olarak gösterecek."

Almanya’nın prestijli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Başkan Trump’a karşı başlatılan azil sürecinin, ABD halkının muhafazakar kesiminde kitlesel bir reaksiyon yaratmayacağı görüşünde:

"Trump’ın başkanlık seçimlerindeki olası Demokrat rakibi Joe Biden’a soruşturmalarla zarar vermek için Kiev’i zorladığı Ukrayna skandalı, şu anki haliyle muhafazakar seçmeni kitleler halinde Başkan’dan uzaklaştıracak bir çapa sahip değil. Bu sebepten dolayı, kendi kaderlerini Trump’ın kaderine bağlayan Cumhuriyetçi senatörler de bir anda ona sırt çevirmeyeceklerdir. Aksine Amerikan kamuoyunun, asıl görevi kötüye kullanma eylemi olarak, Trump’a karşı siyasi rakipleri tarafından açılan davayı göreceği bir bumerang etkisinden endişe edilebilir. Trump’ın aleyhine açılacak olası bir davayı 'çok pozitif' olarak görmesi de boş bir laftan ibaret değil. Başkanın bu sayede şu ana kadarki görev süresinde ortaya koyduğu vasat performansı yasama işine odaklanmayıp, şahsına karşı bir 'cadı avına' çıkan Demokratlar’ın sırtına yüklemesi mümkün. Ve kendi de beraat edeceğinden umutlu olabilir."

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, küresel iklim koruma hareketinin en önemli yüzü ve sesi. Hessische Niedersächsische Allgemeine gazetesi, Alternatif Nobel Ödülü'ne layık görülen, Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi’ndeki konuşması ile bir kez daha tüm dünyanın dikkatini çeken Thunberg’in neden bir sembole dönüştüğüne dair şu yorumu yapıyor:

"Görünen o ki yaşanan iklim sorunu kendine bir sima aradı ve Greta Thunberg’de, politik bir hareketi hayata geçirmeyi başaran genç ve güçlü bir karakter buldu. Neden Greta Thunberg? Bunun birçok sebebi var. 'Fridays for Future' hareketini başlatan kişi ve bugüne dek sarsılmaz bir ciddiyet ve inatla bu hareketi temsil etmeyi sürdürüyor. Davasından asla ayrılmayacak izlenimi veren, konuşurken birinci tekil şahıs formunu kullansa da şan, şöhret peşindeymiş gibi görünmeyen genç bir kadın. Öte yandan Greta Thunberg medyadaki sembol karakteri ile hem kendi tarafındakiler hem de karşıtları tarafından araçsallaştırılma tehlikesi yaşıyor. İnsanları harekete geçirebilen biri. Ancak ondan iklim sorununa somut çözümler beklemek yanlış olur ve o da bu rolü gelecekte de üstlenmeye kalkışmazsa iyi eder."

dpa / ET,HT

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