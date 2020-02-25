 Zeit: “Savaşın suç ortakları var” | BASIN | DW | 05.03.2020

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BASIN

Zeit: “Savaşın suç ortakları var”

Alman basınında bugün Türkiye-AB sınırlarındaki sığınmacı krizi, ABD’deki Demokratların başkan adaylığı yarışı ve Koronavirüsü salgını ele alınıyor.

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Zeit gazetesinde, Avrupalıların İdlib'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan felaketin kurbanlarını konuşmak yerine, sürekli sınırları için duydukları endişeden söz etmesi eleştirilerek, şu yorum aktarılıyor:

"Daha bir kaç sene önce, AfD'li siyasetçilerin sınırların silah gücüyle korunmasını gündeme getirmeleri, kabul edilemez, korkunç bir tabuydu. Oysa geldiğimiz noktada sığınmacılar Avrupa sınırlarından göz yaşartıcı bombalar ve silah atışlarıyla uzaklaştırıyor. Bu savaşın sadece failleri yok, suç ortakları da var. Bu savaş bir trajedi, suç işleniyor.”
 

Der Freitag ise kimi Avrupalıların, Suriye ve Rus ordusunun şiddetli saldırısına hedef olan Türk ordusunun halen İdlib'de ne işi olduğunu sorguladığına dikkat çekerek, değerlendirmesini şöyle sürdürüyor:

"Söz konusu olan, Suriye savaşı felaketinin Türkiye için yol açtığı zararların sınırlandırılması. Eşzamanlı olarak, Ankara, aslında İdlib'den gelmeyen sığınmacılar için Avrupa sınırlarını açarak Avrupa'ya, birlikte girişilen ancak başarısızlıkla sonuçlanan bir girişimin sorumluluğunun da yine birlikte üstlenilmesi gerektiğini hatırlatıyor.”

Süddeutsche Zeitung ise yorum sütununda, ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayını belirleme yarışı, "Süper Salı” ön seçim sonuçları mercek altına alınıyor. ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yarışı önde bitirmesi şu sözlerle değerlendiriliyor:

"Joe Biden, galibiyetini özellikle siyahi seçmenlere borçlu. Ilımlı Demokratlar bu galibiyetle özgüven kazandı. Şu açık: Sanders'ın başlarda yarışı önde götürmesi, bu sürecin sonunda aday olmaya hak kazanacağı anlamına gelmiyor. Biden, nihayet seçmenleri mobilize etmeyi hatta bir bölümünü haycanlandırmayı başardı.”

Koronavirüsü salgını da Alman basınında geniş yer bulan konular arasında. Neue Westfälische, Almanya'nın farklı bölgelerine yayılan virüsün paniğe yol açmaması gerektiğine dikkat çekiyor:

"Uzmanlar panik olmamamız gerektiğini söylüyor. Gayet tabii ki ihtiyatlı olmalıyız. Fuar ve konferanslar gibi büyük organizasyonlar, koruma önlemleri kapsamında iptal ediliyor. Tabii ki hijyene önem vermeli, günlük hayatımızda, iş arkadaşlarımız, dostlarımız ve tanıdıklarımızla ortak yaşam alanlarımızda, gerekli önleyici tedbirlerimizi almalıyız.”
 

DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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