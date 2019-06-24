 Zarif′ten Trump′a tepki: Savaşa susamışlar | DÜNYA | DW | 24.06.2019

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DÜNYA

Zarif'ten Trump'a tepki: Savaşa susamışlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni yaptırımlara onay verdi. Kararın ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'a yakın siyasetçileri savaşa susamakla suçladı.

Cevad Zarif

Cevad Zarif

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları açıklamasının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump'a yakın şahin siyasetçilerin "diplomasi yerine savaşa susadığını" söyledi. Zarif paylaşımında "Trump, ABD'nin Basra Körfezi'nde Amerikan Ordusu'nun işi yok derken yüzde yüz haklı. Askerini bölgeden çıkarması hem ABD'nin hem de dünyanın çıkarına. Ancak B takımının ABD'nin çıkarları konusunda endişe taşımadığı ortada-diplomasiyi hor görüyorlar ve savaşa susamışlar" yazdı. 

Yaptırımlara ilişkin İran'ın Tasnim ve Fars haber ajanslarında yer alan değerlendirmedeyse kararın "uydurma bahanelerle" alındığı tepkisi yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi de haftasonu yaptığı açıklamada olası yaptırımların propaganda amacı taşıyacağını dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz saatlerde İran'a yönelik yeni yaptırımları açıklamıştı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesinin ardından hazırlanan yaptırımların hedefinde İran'ın ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in de aralarında olduğu üst düzey İranlı yetkililer var.

Yaptırımlara onay vermesinin ardından konuşan Trump, "İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesine imza atıyorum. Bugün attığımız adım, İHA'mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan davranışının sonucudur" dedi.

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Alman basınındaki yorumlarda Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmayı kurtarmak için Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret dikkat çekiyor. (11.06.2019)

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmasını önlemek için yeni bir plan yaptığı belirtiliyor. Daha önce Batılı ülkelere 60 gün süre veren İran ise mühleti uzatmayacağını duyurdu. (19.06.2019)

Trump yaptırımların İran'ın artarak provokatif bir hal alan eylemlerine karşı güçlü ve ölçülü bir cevap olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Başkanı Steven Mnuchin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in hafta içerisinde yaptırım listesine alınacağını açıkladı. 

Washington-Tahran hattında İHA gerginliği

ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikte tansiyonun yükselmesine neden olan son olay, İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkenin güneyinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir İHA'yı düşürmesi olmuştu. Gözlem uçuşu yapan İHA'nın füze ile düşürüldüğü bildirilmişti. Tahran, İHA’nın ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti. Bu iddialara karşılık ABD de, İHA'nın uluslararası hava sahasında uçtuğunu öne sürmüştü.

Trump, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran'a yönelik askeri saldırı hazırlığı içerisine girdiklerini, ancak operasyon kararından son anda vazgeçtiğini duyurmuştu. 

ABD nükleer anlaşmayı kabul etmiyor

Trump, göreve gelmesinin ardından Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan Washington'ı tek taraflı olarak çekme kararı aldı. Anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini isteyen Trump yönetimi, Tahran'a yönelik ABD yaptırımlarını da tekrar devreye soktu.

İran ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ile 300 kilogram olarak sınırlandırılan zenginleştirilmiş uranyum stoğunu aşacağını açıkladı. Tahran'ın açıklamasının ardından ABD, Ortadoğu'ya bin yeni asker gönderme kararı aldığını duyurmuştu. Petrol tankerlerine yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle ABD, daha önce bölgeye bin 500 ek asker göndermişti. 

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Trump seçim vaadini yerine getirdi anlaşmadan çekildi

rtr,AP/ÖA,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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Trump seçim vaadini yerine getirdi anlaşmadan çekildi  

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