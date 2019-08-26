 Zarif′ten Bolton′a savaşın baş kışkırtıcısı benzetmesi | DÜNYA | DW | 11.09.2019

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DÜNYA

Zarif'ten Bolton'a savaşın baş kışkırtıcısı benzetmesi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Savaşa olan susamışlık, savaşın baş kışkırtıcısının gitmesi ile sona ermeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevinden alınmasının ardından aynı sert çizgiyi izleyenlerin de gitmesi istedi. Zarif, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bolton’ı işaret ederek "Beyaz Saray'ın B Takımı'ndaki yandaşının gitmesinin ardından dünya rahat bir nefes almış ki, Pompeo ve Mnuchin İran'a yönelik ekonomik terörizmi tırmandıklarılarını duyurdular” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e işaret eden Zarif, "Savaşa olan susamışlık, baş kışkırtıcının gitmesi ile sona ermeli" dedi.

Zarif, "Ekonomik terörizm" ile İran'a yönelik yaptırımlara atıfta bulundu. ABD Hazine Bakanlığı Pazartesi günü aralarında İran Devrim Muhafızlarının da bulunduğu grup ve kişilere yönelik yaptırımların genişletildiğini açıklamıştı.

İlişkilerde değişiklik beklenmiyor

İran, Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın görevinden ayrılmasının ardından ABD ile olan ikili ilişkilerde bir değişiklik olmasını beklemiyor. İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecit Tahtirevançi, Bolton'ın kovulmasının ardından da İran’ın ABD ile görüşmeyi değerlendirmeyeceğini vurguladı. Tahtirevançi, İran’a yönelik yaptırımlara devam edildiği sürece, ikili görüşmelerin yapılmayacağını altını çizdi.

Dış politikada sert bir çizgi izleyen Bolton, İran’ın yanı sıra Kuzey Kore ve Rusya'ya yönelik sert tutumdan yanaydı. Rusya'dan da, Bolton’ın ayrılması ile ABD ile ilişkilerde değişiklik beklentisi içinde olunmadığı yönünde bir açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, geçmişte de Washington'da yapılan görev değişikliklerinin ilişkilerin normalleşmesine yol açmadığını hatırlattı.

Kuzey Kore için bir şans

Ancak uzmanlar, Bolton’ın görevden ayrılmasının ardından Kuzey Kore ile yürütülen nükleer silahsızlanma görüşmelerine yeniden başlanması şansı doğduğu görüşünü savunuyor.

Seul’daki Evha Üniversitesi’den Leif-Eric Easley, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Bolton’ın gitmesini iç politikada bir zafermiş kullanabileceğini söyledi. Easley, bunun da nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılması için bir fırsat olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "John Bolton'ı dün akşam Beyaz Saray'da onun hizmetlerine daha fazla ihtiyacımız olmadığı konusunda bilgilendirdim. Pek çok önerisine ben ve yönetimdeki başkaları da kuvvetle katılmıyorduk" ifadesini kullanmış ve Bolton’ın istifasını kabul ettiğini belirtmişti. Trump’ın yeni ulusal güvenlik danışmanın ismini gelecek hafta açıklaması bekleniyor.

Reuters/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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