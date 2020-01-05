Zarif: İran ABD'ye orantılı karşılık verecek

ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından ABD ve İran arasında başlayan gerilim devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Zarif ABD'nin saldırısını "devlet terörü" olarak niteledi. Zarif verdiği demeçte, "Bu İran'a karşı bir saldırı eylemidir ve İran'a silahlı bir saldırı yapılmasına eşittir. Buna karşılık vereceğiz. Ancak orantılı bir karşılık vereceğiz, orantısız değil" şeklinde konuştu. İranlı bakan, "Biz hukuk çerçevesinde karşılık vereceğiz, Başkan Trump gibi kanunsuz insanlar değiliz" dedi.

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Süleymani'nin ABD vatandaşı ve İranlı binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek, İran'ın saldırması halinde aralarında kültürel hedeflerin de yer aldığı 52 İran hedefini vurmakla tehdit etmesine atıfta bulundu.

İran'dan tehdit

Öte yandan İran'ın 13 farklı "intikam senaryosunu" değerlendirdiği bildirildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden yarı resmi Fars haber ajansına yapılan açıklamada 13 intikam senaryosunun değerlendirildiği ve en zayıf senaryonun dahi Amerikalılar için "tarihi bir kabus" olacağı belirtildi.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu.

DW, Reuters / SSB, AÜ

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