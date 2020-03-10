Zarif: ABD insanlık dışı yüzünü gösterdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti. Zarif ile bir yıl sonra ilk kez görüşen Esad, İran'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Esad'ın ABD'nin "sıra dışı insani koşullara rağmen" Suriye ve İran gibi ülkelere yönelik yaptırımı sürdürmesini eleştirdiği bildirildi. Haberde, "Koronavirüs Batılı rejimlerin başarısızlığını ve ahlaki yoksunluğunu gözler önüne serdi" ifadesine yer verildi.

Zarif'in de "ABD'nin gerçek gündeminin bu hastalıkla mücadele eden ülkelere yönelik acımasız yaptırımları kaldırmak olmadığı netleşti" ifadesini kullandığı belirtildi. Zarif ABD'nin yaptırımları kaldırmayı reddederek insanlık dışı yüzünü gösterdiğini söyledi.

ABD'nin yaptırım uyguladığı ülkeler arasında yer alan İran ve Suriye, yaptırımların bazı ürünlerin ithal edilmesini engellediği için koronavirüsle mücadeyi etkilediğini söylüyor.

Maske ile görüştüler

Esad'ın ofisi tarafından yayınlanan fotoğrafta Esad ve Zarif'in maske giyerek görüşmeye katıldığı görüldü.

İran, Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülke oldu. COVID-19 nedeniyle İran'da 5 bin 209 kişi hayatını kaybetti, 83 bin 505 kişide virüs saptandı. İç savaşla boğuşan Suriye'de ise şu ana kadar kayda geçmiş 39 koronavirüs vakası bulunuyor. Bu hastalardan 39'unun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Türkiye de ele alındı

Görüşmede Esad Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Esad, Türkiye'yi Suriye'nin egemenliğini ve toprağını ihlal etmekle suçladı.

Zarif Esad'la görüşmesinden önce Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile bir araya geldi. İki bakan, koronavirüs pandemisi ile mücadelede bilgi ve uzmanlık paylaşımının ve hastalığın yayılmasını önlemek, tanı koymak ve tedavi etmek için gerekli ihtiyaçların sağlanmasının önemini vurguladı.

İran Rusya ile birlikte Suriye'de 9 yıldır süren ve 380 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşta Şam'ın destekçileri arasında yer alıyor. Tahran yönetimi Esad'a askeri ve ekonomik destek sağlıyor.

AFP,AP/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe