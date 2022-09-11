Zaporijya santralinin faaliyetleri tamamen durdu

Çatışmalar yüzünden "nükleer felaket" korkusuna neden olan Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinde üretim faaliyetlerinin tamamen durduğu açıklandı. Santral yönetimi, bölgenin askerden arındırılması istiyor.

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu tarafından geçen Mart ayında ele geçirilen Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim faaliyetlerin tamamen durduğu açıklandı. Santral'in işletmesinden sorumlu Ukrayna'nın resmi kurumu Energoatom'dan yapılan açıklamada, santralin işler haldeki son reaktörünün de sabaha karşı kapatıldığı bildirildi. Bölgedeki çatışmalar yüzünden Zaporijya Santrali'nin altı reaktörünün elektrik şebekesiyle bağlantısı geçen hafta kesilmiş, reaktörler sadece bir kaç gün daha soğutma sistemlerine yetecek kadar elektrik üretmişti.

Energoatom, santrale dışarıdan gelen elektrik hattının kesilmesi riskinin yüksek olduğunu, bu durumda reaktörleri soğutmak ve nükleer erimeyi önlemek için acil durum dizel jeneratörlerinin devreye alınacağını bildirdi. Tesisin yöneticisi Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada santralin 10 günlük dizel yakıtı bulunduğunu aktardı.

Ukrayna elektriğinin beşte birini karşılayan santral

Energoatom, Rus güçlerinin bir an önce Zaporijya Santrali'ni terk etmesini ve santral çevresinde askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını istedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)da santral çevresinde güvenli bölge oluşturulması talebinde bulunuyor.

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Ukrayna'nın güneyindeki Enerhodar kentinde bulunan Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali. 1984 ile 1995 yılları arasında kademeli olarak faaliyete başlayan santralin reaktörleri Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.

Rusya'nın bölgedeki saldırıları nedeniyle bir süredir nükleer felaket yaşanabileceği korkusu belirmişti. Santralin 4 Mart'ta işgal edildiği sırada yaşanan çatışmalarda tesisin eğitim binasında yangın çıkmış, itfaiyenin verdiği bilgilere göre Rus askerleri yangın söndürme ekiplerinin santrale girmesine saatler sonra izin vermişti.

AP / GY,ET