  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Ukraine-Krieg | Saporischschja
Fotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS
Doğa ve ÇevreUkrayna

Zaporijya santralinin faaliyetleri tamamen durdu

3 saat önce

Çatışmalar yüzünden "nükleer felaket" korkusuna neden olan Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinde üretim faaliyetlerinin tamamen durduğu açıklandı. Santral yönetimi, bölgenin askerden arındırılması istiyor.

https://www.dw.com/tr/zaporijya-n%C3%BCkleer-santralinin-%C3%BCretim-faaliyetleri-tamamen-durdu/a-63082605

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu tarafından geçen Mart ayında ele geçirilen Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim faaliyetlerin tamamen durduğu açıklandı. Santral'in işletmesinden sorumlu Ukrayna'nın resmi kurumu Energoatom'dan yapılan açıklamada, santralin işler haldeki son reaktörünün de sabaha karşı kapatıldığı bildirildi. Bölgedeki çatışmalar yüzünden Zaporijya Santrali'nin altı reaktörünün elektrik şebekesiyle bağlantısı geçen hafta kesilmiş, reaktörler sadece bir kaç gün daha soğutma sistemlerine yetecek kadar elektrik üretmişti.

Energoatom, santrale dışarıdan gelen elektrik hattının kesilmesi riskinin yüksek olduğunu, bu durumda reaktörleri soğutmak ve nükleer erimeyi önlemek için acil durum dizel jeneratörlerinin devreye alınacağını bildirdi. Tesisin yöneticisi Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada santralin 10 günlük dizel yakıtı bulunduğunu aktardı.

Ukrayna elektriğinin beşte birini karşılayan santral

Energoatom, Rus güçlerinin bir an önce Zaporijya Santrali'ni terk etmesini ve santral çevresinde askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını istedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)da santral çevresinde güvenli bölge oluşturulması talebinde bulunuyor.

Türkiye, Zaporijya'daki olası bir nükleer felakete hazır mı?

Ukrayna'nın güneyindeki Enerhodar kentinde bulunan Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali. 1984 ile 1995 yılları arasında kademeli olarak faaliyete başlayan santralin reaktörleri Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.

Rusya'nın bölgedeki saldırıları nedeniyle bir süredir nükleer felaket yaşanabileceği korkusu belirmişti. Santralin 4 Mart'ta işgal edildiği sırada yaşanan çatışmalarda tesisin eğitim binasında yangın çıkmış, itfaiyenin verdiği bilgilere göre Rus askerleri yangın söndürme ekiplerinin santrale girmesine saatler sonra izin vermişti.

 

AP / GY,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

UAEK müfettişleri Zaporiiya nükleer santralinde incelemelerde bulunuyor.

UAEK: Zaporijiya santrali etrafında güvenlik bölgesi oluşturulmalı

UAEK: Zaporijiya santrali etrafında güvenlik bölgesi oluşturulmalı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Zaporijiya nükleer santralindeki durumu endişe verici olarak değerlendirerek, santral etrafında güvenlik bölgesi oluşturulmasını istedi.
Felaket
6 Eylül 2022
IAEO-Expertenmission besucht Kernkraftwerk Saporischschja

BM heyeti Zaporijya nükleer santralinde

BM heyeti Zaporijya nükleer santralinde

Kritik bir görev için çatışma bölgesine giden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu heyeti, Zaporijya nükleer santraline vardı. Rusya, Kiev’in santrali geri almak için operasyon başlattığını öne sürdü.
Politika
1 Eylül 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz: Ekonomi daha da küreselleşmeli

Ekonomi
50 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İstanbul'da bir sınıfta ilkokul öğrencileri - (23.03.2012)

Ekonomik krizin gölgesinde okullar açılıyor

Ekonomik krizin gölgesinde okullar açılıyor

Eğitim
4 saat önce
Sowmya Thyagarajan

Almanya'nın yeşil kart sistemi nasıl işleyecek?

Almanya'nın yeşil kart sistemi nasıl işleyecek?

Ekonomi
22 saat önce
Ukrayna'nın Melitopol kentinde bir ayçiçeği tarlası

Ukraynalı çiftçiler tahıl yerine ayçiçeği ekiyor

Ukraynalı çiftçiler tahıl yerine ayçiçeği ekiyor

Ekonomi
10 Eylül 2022
Kraliçe II. Elizabeth Yeşil Camii'de, 14 Mayıs 2008

Yeşil Camii'de Kuran dinleyen Kraliçe

Yeşil Camii'de Kuran dinleyen Kraliçe

Politika
9 Eylül 2022
Birleşik Krallık tahtının yeni sahibi Kral III. Charles ve hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth - (05.06.2022 / Londra)

Yeni Kral III. Charles

Yeni Kral III. Charles

Politika
9 Eylül 2022
Kraliçe II. Elizabeth, 70 yıl boyunca tahtta kaldı

Kraliçe II. Elizabeth'in ardından

Kraliçe II. Elizabeth'in ardından

Politika
8 Eylül 2022
Ana sayfaya dön