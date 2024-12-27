Zanaatkarlar Birliği Suriyeli çalışanları kalsın istiyor

Suriye'de 53 yıllık Esad döneminin sona ermesinden hemen sonra yaklaşık 1 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığı Almanya'da aşırı sağcı ve muhafazakar politikacılar söz konusu mültecilerin geri gitmesini gündeme getirdi.

Yaşlı nüfusu yüksek ülkede en çok eleman sıkıntısı çekilen alanlardan olan zanaatkarlık mesleklerinde ise işveren temsilcileri çalışan Suriyeli personelinin kalmasından yana. Almanya Zanaatkarlar Merkez Birliği (ZDH) Başkanı Jörg Dittrich, Rheinische Post gazetesine verdiği mülakatta, "Almanya'ya uyum sağlamış her birey için mutlu olmalıyız. Zanaatkarlık alanındaki işverenler, önemli kalifiye işgücü olan Suriyeli çalışanlarını kalıcı ve güvenilir şekilde istihdam etmeyi sürdürebilmeyi bekliyor" diyerek politikacılara mesaj verdi. Dittrich, "Pek çok firmanın Suriyelilere meslek eğitimi verilebilmesi için büyük zorlukları göze aldı ve onlara eğitim verdi. Kalifiye işgücü hala acil şekilde aranmaya devam ediyor" diye konuştu.

Almanya Zanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Dittrich, zorlukları göze alarak Suriyelilere meslek eğitimi veren işletmelerin çalışanlarının kalmasını umut ettiğini söylüyor. Fotoğraf: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Resmi olarak 975 bin Suriyeli var

Almanya'daki resmi kayıtlara göre, büyük kısmı 2015-2016'da gelmiş 975 bin Suriyeli yaşıyor. Yine resmi verilere göre kayıtlı Suriyelilerin yüzde 40'ı istihdamda yer alıyor.

Babası ve kendisi ülkeyi toplamda 53 yıl yöneten Beşar Esad'ın devrilmesi ve Rusya'ya sığınması sonrasında Almanya'da Suriyelilerin geri gönderilmesi gündeme getirildi.

Almanya Kalkınma Bakanlığı ise Suriye'yi ziyaret eden Alman diplomatlardan oluşan heyetin dönüşü sonrasında yaptığı açıklamada devletin Suriyelileri geri göndermeye başlamasına karşı uyarılarda bulundu. Alman delegasyonun raporuna göre ülkedeki insani koşullar oldukça kötü ve ilaveten geçiş dönemine giren ülkede yeni çatışma ve anlaşmazlıkların ortaya çıkma tehlikesi de yüksek.

dpa/ETO,EC

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