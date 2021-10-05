 Zamlardan hem tüketici hem de üretici şikayetçi | GÜNDEM | DW | 04.11.2021

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GÜNDEM

Zamlardan hem tüketici hem de üretici şikayetçi

Türkiye'de arka arkaya gelen zamlar nedeniyle tüketiciler alım güçlerinin düşmesinden, üreticiler ise maliyetleri etiketlere yeterince yansıtamamaktan şikayet ediyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre üretici fiyatları 19 yılın rekor seviyesine çıktı, ÜFE ile TÜFE makası 26 puanı aştı.

Ancak ne üreticiler ne de esnaf, yüksek girdi maliyetlerini etiketlere aynı şekilde yansıtabiliyor. Esnaf çoğu zaman kâr etmeden satış yaptığını belirtirken işletmelerin zararına çalıştığını dile getiriyor.

Girdi maliyetlerindeki yüzde 50'yi geçen artışa karşı çaresiz kalan esnafa göre, bu süreçte bazı dükkanlar kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Emre Eser

© Deutsche Welle Türkçe

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