 Zaman davasında karar açıklandı | TÜRKİYE | DW | 06.07.2018

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TÜRKİYE

Zaman davasında karar açıklandı

Kapatılan Zaman gazetesi yazarları hakkındaki davada gazeteciler Ali Bulaç ve Şahin Alpay'a "örgüt üyeliğinden" 8 yıl 9 ay ceza verildi. Davada yargılanan 11 sanığın tamamı "darbe girişimi" suçlamasından beraat etti.

Türkei Zeitung Zaman Protest (picture-alliance/abaca/Depo Photos)

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından açılan Zaman gazetesi yazarlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Tutuklu gazetecilere hukuki destek veren ve davalarını takip eden Platform 24'ün (P24) aktardığına göre, Zaman gazetesinin eski yazarlarından Ali Bulaç ve Şahin Alpay "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alpay ve Bulaç geçtiğimiz aylarda tahliye olmuştu. Mahkeme Bulaç hakkında yeniden tutukluluk istemedi.

Aynı davada tutuklu yargılanan Zaman gazetesi yazarlarından Ahmet Turan Alkan hakkında tahliye kararı verildi. Yazarlardan İhsan Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal) hakkında beraat kararı verildi. Davada daha önce tahliye edilen yazarlar Orhan Cengiz ve Mehmet Özdemir de beraat etti.

Mahkeme heyeti Zaman yazarlarından Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca davada yargılanan tüm gazeteciler "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçlamasından beraat etti.

Türkei - Festnahme von Sahin Alpay (DHA Doğan Haber Ajansı)

Şahin Alpay

Zaman gazetesi Gülen yapılanmasının yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılmıştı. Davayla ilgili iddianamede, Gülen yapılanmasının strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği belirtiliyor. Gülen yapılanmasının, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hâle getirmeyi hedeflediği kaydedilen iddianamede, bunu yapabilmek için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin de haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek hareket ettiği öne sürülüyor.

DW/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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