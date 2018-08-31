 Zaharçenko′nun cenazesine on binlerce kişi katıldı | DÜNYA | DW | 02.09.2018

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DÜNYA

Zaharçenko'nun cenazesine on binlerce kişi katıldı

Ukrayna’da ayrılıkçı lider Zaharçenko’nun cenaze töreni için büyük bir kalabalık toplandı. Rusya’dan gelen açıklamalarda, Zaharçenko’nun öldürülmesi ile bölgede barış sürecinin tehlikeye atıldığına işaret edildi.

Cenaze için toplananlar Zaharçenko için yas tuttu.

Cenaze için toplananlar Zaharçenko için yas tuttu.

Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko'nun ölümü Moskova tarafından "bir provokasyon” olarak nitelendirilirken, cenaze törenine yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı bildirildi. Tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan "Donetsk Halk Cumhuriyeti” olarak adlandırılan yönetimin lideri Zaharçenko'nun bayrağa sarılı cenazesinin Donetsk'teki bir tiyatro binasına konduğu belirtildi. 42 yaşında hayatını kaybeden Zaharçenko ile vedalaşmak isteyen binlerce kişinin, tabutun önünde kuyruk oluşturduğu, çok sayıda kişinin ağladığı aktarıldı. Donetsk Belediyesi'nden verilen bilgilere göre, cenazenin toprağa verilmek üzere mezarlığa taşınmasına yaklaşık 100 bin kişi eşlik etti. Kentte, Zaharçenko'nun fotoğrafı ile birlikte üzerinde "Bir Anavatanımız Var-Rusya” yazılı afişlerin asıldığı aktarıldı.

Trauer um getöteten Separatistenführer Sachartschenko in der Ostukraine (picture-alliance/dpa/V. Sprinchak)

Zaharçenko ile vedalaşmak için binlerce kişi kuyruk oluşturdu

Cenaze törenine katılanlar arasında Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan Güney Osetya'nın lideri Anatoli Bibilov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti” olarak adlandırılan yönetimin eski lideri Aleksander Boroday, Rus aşırı milliyetçi motosiklet klübü "Gece Kurtları”nın üyeleri de bulunuyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaharçenko'nun öldürülmesinin ardından Cuma günü bir taziye mesajı yayınlamıştı.

Ukraine | Separatistenführer Sachartschenko getötet (Reuters/P. Rebrov)

Ayrılıkçı lider için çok sayıda kişi çiçek bıraktı

Barış süreci tehlikeye girdi

Ayrılıkçı lideri Zaharçenko'nun Cuma günü Donetsk'de bir kafeye düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirmesine Rusya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zaharçenko'ya yönelik saldırıyı "Minsk'te varılan anlaşmaları engelleyecek açık bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Lavrov, Cumartesi günü Soçi'de yaptığı açıklamada, "Avrupalı ortaklarımızın istediği gibi” yakın zamanda Normandiya formatında bir görüşmenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, öncelikle durumun analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Normandiya dörtlüsü olarak adlandırılan Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna, ülkenin doğusundaki savaşa son vermek için 2015 yılında Minsk'de bir plan üzerinde anlaşmış, ancak varılan anlaşma hayata geçirilememişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, Zaharçenko'nun öldürülmesini bir provokasyon olarak nitelendirerek, Zaharçenko'nun ölümünün "bölgede gerilimi artırabileceği” yönünde uyarıda bulunmuştu.

Rusya Zaharçenko'nun ölümünden Kiev yönetimini sorumlu tutuyor. Bu suçlamayı reddeden Kiev ise Zaharçenko'nun ayrılıkçı gruplar arasındaki iç çekişmenin sonucunda öldürüldüğünü iddia ediyor.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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