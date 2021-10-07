Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Zagreb

Zagreb, Hırvatistan'ın başkentidir. 800 bine yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.

DW Türkçe'nin Zagreb ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

TO GO WITH AFP STORY BY LAJLA VESELICA Croatian border police officers use thermo-sensitive binoculars to observe surroundings while on foot patrol along the border between Croatia and Montenegro, close to the Croatian village of Karasovici on June 5, 2013. Croatian border is expected to become the most Southern border of the EU after the country joins the bloc on July 1, 2013. Croatia is gearing up to lavishly celebrate joining the European Union on July 1, but economic worries are overshadowing the festivities planned to mark the successful end of the Balkan country's 10-year bid for membership. AFP PHOTO ELVIS BARUKCIC (Photo credit should read ELVIS BARUKCIC/AFP via Getty Images)

AB Komisyonu, geri itme iddialarının incelenmesini istiyor 07.10.2021

AB Komisyonu, Yunanistan ve Hırvatistan sınırlarında sığınmacıların şiddet kullanılarak geri itildiği yönünde medyada yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Spanien, Mallorca, Halbinsel, Formentor, Sandstrand, Badegäste Balearen, Insel, Mittelmeer, Strand, Badestrand, Liegestühle, Touristen, Sonnenbad, Urlaub, Sommer, Entspannung, Ruhe, Meer, Wasser (Foto: picture alliance / Torino / VisualEyze)

Akdeniz’de turizm rekabeti kızışıyor 14.05.2021

Pandemi nedeniyle zor durumda olan Akdeniz’deki tatil ülkeleri yaz sezonunda turist çekebilmek için kolları sıvadı. Yunanistan, İtalya, Türkiye, Hırvatistan, Malta ve Portekiz’de durum ne?

Soldiers inspect the remains of a building damaged in an earthquake, in Petrinja, Croatia, Tuesday, Dec. 29, 2020. A strong earthquake has hit central Croatia and caused major damage and at least one death in a town southeast of the capital. (AP Photo)

Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem 29.12.2020

Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından komşu ülke Slovenya'da önlem olarak nükleer santral kapatıldı.

Avrupa'da dikenli telle kaplı bir cennet: Slovenya-Hırvatistan sınırı 09.09.2020

Gölleri, nehirleri, şelaleleri, dağları, ormanları, mağaraları ve birçok doğal güzelliğiyle Hırvatistan ile Slovenya sınırında bulunan Kolpa Vadisi, Avrupa'nın keşfedilmemiş gizli cenneti kabul ediliyordu. Ancak şimdi bu gizli cennetin ortasından üstü dikenli tellerle çevrili kilometrelerce uzanan çitler geçiyor.

5.1.2019*** Zoran Milanovic gestures as he celebrates after first results were announced during the run-off of Croatia's presidential election in Zagreb, Croatia, January 5, 2020. REUTERS/Marko Djurica

Milanoviç Hırvatistan Cumhurbaşkanı seçildi 06.01.2020

Hırvatistan'da yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini eski başbakan Zoran Milanoviç kazandı.

26.06.2019, Frankreich, Straßburg: 5928847 26.06.2019 Newly elected COE Secretary General Marija Pejcinovic Buric of Croatia addresses the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), in Strasbourg, France. The PACE has officially invited the Russian delegation to participate in the June session. In April 2014, Russia was stripped of its voting rights in PACE in the wake of the Ukrainian crisis and aftermath of the Crimea referendum. Since 2016, the Russian delegation has not been renewing its credentials ahead of the assembly's sessions in protest of the discrimination it faces within the organization. The country has also frozen its contributions to the Council of Europe, pledging to withhold future payments until such time as the Russian delegation’s rights are restored. Dominique Boutin / Sputnik Foto: Dominique Boutin/Sputnik/dpa |

Avrupa Konseyi'ne Hırvat lider 27.06.2019

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine seçildi. Buric’in beş yıllık görev süresinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna’ya odaklanması bekleniyor.
A F-16 aircraft releases flares during the Noble Sword-14 NATO international tactical exercise at the land forces training centre in Oleszno, near Drawsko Pomorskie, northwest Poland September 9, 2014. About 1,700 soldiers from Croatia, Estonia, France, the Netherlands, Lithuania, Germany, Norway, Poland, Slovakia, Slovenia, the U.S., Turkey, Hungary, Britain and Italy are participating in the three-week exercise. REUTERS/Kacper Pempel (POLAND - Tags: POLITICS MILITARY)

Hırvatistan'dan İsrail'e F-16 ültimatomu 03.01.2019

İsrail'den 12 adet kullanılmış F-16 savaş uçağı almak isteyen Hırvatistan, modernizasyonlu uçakların satışı ABD'nin vetosuna takılınca İsrail hükümetine 11 Ocak'a kadar süre tanıdı.

Ekonomik kriz nedeniyle vatanlarına veda ediyorlar 23.11.2018

Hırvatistan uzun bir süreden beri ekonomik kriz içinde. İş bulamayan çok sayıda insan ülkeyi terk ediyor. Bu durumdan en fazla etkilenen bölge ise Doğu Slavonya. Göç nedeniyle okullar bile teker teker kapatılıyor, bölgede çocuklu ailelere rastlamak pek mümkün değil. Özellikle iyi eğitimli Hırvatlar ülkelerinde parlak bir gelecek göremiyor.

Ev yapımı "bilim parkı" 23.08.2018

Hırvatistan'da genç bir mühendis, bilimi daha ilgi çekici hale getirmek için kolları sıvadı. Kendi imkânlarıyla bir bilim parkı inşa eden mühendis, ziyaretçilere temel fizik ve matematik kanunlarını sergiliyor. Bilim parkının şu ana kadar, çoğu çocuk olmak üzere 3 binin üzerinde ziyaretçisi oldu.

French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron pose with France soccer team captain Hugo Lloris holding the trophy, coach Didier Deschamps and players before a reception to honour the France soccer team after their victory in the 2018 Russia Soccer World Cup, at the Elysee Palace in Paris, France, July 16, 2018. REUTERS/Philippe Wojazer

Paris'te şampiyonluk sevinci 17.07.2018

Dünya Kupası kutlamaları Paris'te renkli görüntülere sahne oldu. Hırvatistan’da da futbolseverler takımlarını şampiyon gibi karşıladı.

Soccer Football - World Cup - Final - France fans watch France v Croatia - Paris, France - July 15, 2018 France fans celebrate in front of the Eiffel Tower after France win the World Cup REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Bir kupa, iki kutlama! 16.07.2018

Dünya Kupası'nı kazanan Fransa oldu ama kaybeden ülke de zafere ulaşmışçasına kutlama yapıyor. Fransa gibi Hırvatistan'da da on binlerce futbolsever milli oyuncuları coşkuyla karşılamaya hazır.
13.07.2014 Weltpokal Worldcup Fussball Weltmeister mit dem Weltpokal FIFA Fussball Weltmeisterschaften 2014 Finale Spiel Deutschland gegen Argentinien am 13.Juli 2014 in Rio de Janeiro PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxSWExNORxDENxFINxONLY World Cup World Cup Football World Champion with the World Cup FIFA Football World Championships 2014 Final Game Germany against Argentina at 13 July 2014 in Rio de Janeiro

En büyük kupa sahibini buluyor 15.07.2018

2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak final maçında farklı profillere sahip iki Avrupa takımı mücadele edecek: Süper yıldızlarıyla ön plana çıkan Fransa ve kolektif oyun tarzıyla başarıyı yakalayan Hırvatistan.
Croatian forward Mario Mandzukic (L) celebrates after scoring during the FIFA World Cup WM Weltmeisterschaft Fussball 2018 semi-finals soccer match between Croatia and England, at Luzhniki Stadium in Moscu, Russia, 11 July 2018. CROATIA VS. ENGLAND !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLavandeiraxjrx FWC62-195 20180711-636669449654512685

Finalin adı: Fransa-Hırvatistan 11.07.2018

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Fransa'nın finaldeki rakibi Hırvatistan oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final maçında Hırvatistan, uzatma dakikalarında Mandzukic'in attığı golle İngiltere'yi 2-1 yendi.
links SOCHI, RUSSIA - JULY 7, 2018: Croatia's Luka Modric ahead of the 2018 FIFA World Cup Quarterfinal match against Russia at Fisht Stadium. Croatia won the game on penalties 4-3. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa | rechts SAMARA, RUSSIA JULY 07: Harry Kane of England is seen during the 2018 FIFA World Cup Russia quarter final match between Sweden and England at the Samara Arena in Samara, Russia on July 07, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Fransa’nın finaldeki rakibi kim olacak? 11.07.2018

Dünya Kupası’nın ilk finalisti Fransa oldu. İkinci finalist ise bu akşam oynanacak Hırvatistan-İngiltere maçından sonra belli olacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Soccer Football - World Cup - Quarter Final - Brazil vs Belgium - Kazan Arena, Kazan, Russia - July 6, 2018 Belgium's Youri Tielemans celebrates with teammates after the match REUTERS/Gleb Garanich

Fransa mı, Belçika mı? 10.07.2018

Dünya Kupası’nda ilk finalist bu akşamki Fransa - Belçika maçının ardından belli olacak. İkinci finalist ise yarın akşam oynanacak Hırvatistan – İngiltere mücadelesinden sonra kesinleşecek.

07.07.2018+++Scohi, Russland+++ Croatia's players celebrate after winning the match of the Quarter-finals in FIFA World Cup Russia at Fisht Stadium in Sochi, Russia on July 7, 2018.( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu 08.07.2018

Dünya Kupası çeyrek finalinde İsveç'i 2-0 ile geçen İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi, Rusya mücadelesinden galip ayrılan Hırvatistan oldu. Yarı finalde karşı karşıya gelecek diğer takımlar ise Fransa ve Belçika.
Daha fazlasını göster