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Zagreb, Hırvatistan'ın başkentidir. 800 bine yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.
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Gölleri, nehirleri, şelaleleri, dağları, ormanları, mağaraları ve birçok doğal güzelliğiyle Hırvatistan ile Slovenya sınırında bulunan Kolpa Vadisi, Avrupa'nın keşfedilmemiş gizli cenneti kabul ediliyordu. Ancak şimdi bu gizli cennetin ortasından üstü dikenli tellerle çevrili kilometrelerce uzanan çitler geçiyor.
Hırvatistan uzun bir süreden beri ekonomik kriz içinde. İş bulamayan çok sayıda insan ülkeyi terk ediyor. Bu durumdan en fazla etkilenen bölge ise Doğu Slavonya. Göç nedeniyle okullar bile teker teker kapatılıyor, bölgede çocuklu ailelere rastlamak pek mümkün değil. Özellikle iyi eğitimli Hırvatlar ülkelerinde parlak bir gelecek göremiyor.
Hırvatistan'da genç bir mühendis, bilimi daha ilgi çekici hale getirmek için kolları sıvadı. Kendi imkânlarıyla bir bilim parkı inşa eden mühendis, ziyaretçilere temel fizik ve matematik kanunlarını sergiliyor. Bilim parkının şu ana kadar, çoğu çocuk olmak üzere 3 binin üzerinde ziyaretçisi oldu.