Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı hakkında pedofili soruşturması

Pedofili içeren bölümleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kitap hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi uyarınca açıldığını bildirdi.

Çocuk istismarının engellenmesine yönelik düzenlemeleri içeren 226'ncı maddede belirtilen suçu işleyen kişilerin altı aydan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından 2013 yılında basılan kitapla ilgili olarak, "Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. Maddesi’ne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

Twitter'da büyük tepki

Kitaptaki ifadelerin sosyal medyada yayılmasının ardından yazar Abdullah Şevki ve Ankara merkezli yayınevine yönelik tepkiler çığ gibi büyürken Twitter'da #ZümrütApartmanı ve #AbdullahŞevkiyiİdamEdin etiketleri TT olmuştu.

Yayınevi yöneticisi olduğu belirtilen bir kişiye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise kitaptaki ifadelere sahip çıkılmıştı. Söz konusu açıklamada, kitaba eleştiri yöneltenler "karga beyinli" olmakla suçlanmıştı.

Kitap gün boyunca sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

DW/CÖ,BK

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