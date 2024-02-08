Zühtü Arslan: AYM kararına uyulmamasının yasal zemini yok

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil'in Andiçme Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende konuşan Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin karar verdikten sonra bu karara "görüş farklılığı" gerekçesiyle uyulmamasının "hiçbir yasal zemini olmadığını" vurguladı.

Zühtü Arslan, "Kesinleşen bir karara karşı bireysel başvuru yapıldığında artık Anayasa'yı yorumlamak ve uygulamak konusunda nihai yetki Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Bu bağlamda, temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur" ifadelerini kullandı.

"İhlale neden olan karar ortadan kaldırılmalı"

AYM'ye yapılan bireysel başvuruların etkili olabilmesi için ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğine işaret eden Arslan, "Bu sebeple Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin tespiti yanında onun giderilmesi için yapılması gerekenlere hükmetmesi de anayasal ve yasal zorunluluktur. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması, kural olarak ihlal öncesi hâle getirmeyi gerektirmektedir. Bunun yolu da -ihlal eğer yargı kararından kaynaklanıyorsa- ihlale neden olan kararın ortadan kaldırılmasından geçmektedir" dedi.

Anayasa Mahkemesi Fotoğraf: Kivanc El/DW

"Belirtmek gerekir ki, hiç kimsenin Anayasa Mahkemesi'nin anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu ve kararlarını beğenme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur" diyen AYM Başkanı, Anayasa'nın 153'üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğuna dikkat çekerek, bu kararların "yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri" bağladığını hatırlattı.

Ahde vefa ilkesini hatırlattı

Arslan, "Esasen ihlal kararlarının icrası, sadece Anayasa'nın 153. maddesinin değil, aynı zamanda ve her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan ve kullandığımız yetkilerin meşruiyetini sağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının, bu sözleşmeye sadakat yükümlülüğünün ve ahde vefa ilkesinin zorunlu sonucudur" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen ve cezaevinde bulunan Can Atalay hakkında iki kez hak ihlali kararı vermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu kararlara uymamıştı.

DW / EC,ET

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