Yurtta asansör kazası: 1 öğrenci öldü

Aydın’da öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasında bir öğrenci hayatını kaybetti. Olay dün gece Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.Valiliğin açıklamasına göre 15 kişilik asansöre 16 kişinin binmesi sonucu asansörde arıza yaşandığı aktarıldı. Bu sırada asansörün kaymaya başladığı ve bir öğrencinin panik halinde dışarı çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybettiğini belirtildi. Ölen öğrencinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş olduğu açıklandı.

Asansörde mahsur kalan diğer öğrenciler olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu. Öğrencilerin durumun iyi olduğu bildirildi.

Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yurt müdürü açığa alındı.

Yurtta kalan öğrenciler asansörün arızalı olduğunun bildirilmesine rağmen önlem alınmamasını gerekçe göstererek protesto düzenledi. Olay yerine gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, öğrenciler, sık sık; "Yönetim istifa", "Katil KYK", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı. Pek çok öğrenci, yaşananları cep telefonları kameraları ile kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Vali Canpolat, asansörün bakımının 21 Eylül'de yapıldığı açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada ise yurt müdürünün açığa alındığı ve olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

DHA, ANKA / GY, EC