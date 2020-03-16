 Yurtdışındaki üniversite öğrencileri Türkiye′ye getirildi | TÜRKİYE | DW | 25.03.2020

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TÜRKİYE

Yurtdışındaki üniversite öğrencileri Türkiye'ye getirildi

Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarının tahliyesine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2 bin 721 öğrencinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Temsili fotoğraf

Temsili fotoğraf

Dünya genelinde koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı. Virüsün bulaştığı insan sayısı 400 bini bulurken, ülkeler de yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 7 ülkeden 2 bin 721 Türk üniversite öğrencisinin tahliye işleminin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.

14 gün karantina

Öğrencilerin, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinasyonunda ulaşımlarının sağlandığını kaydeden Oktay, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun, vatandaşlarımız asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye koronavirüs vakalarının yayılması üzerine 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 807 vatandaşını geçen hafta ülkeye getirmişti.

DHA / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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