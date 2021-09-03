Yurt dışından geleceklere "karantina" genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelge ile yurt dışından gelecek olanlar için uygulanacak karantina önlemleri hakkında bilgi verildi. Koronavirüsün yeni varyantlarının Türkiye'ye girişinin önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Buna göre, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına yönelik uygulama aynen devam edecek ve Türkiye'ye doğrudan seyahat etmelerine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelen ve son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'da bulunanlar Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testini sunmak zorunda kalacak. Bunun yanı sıra bu kişiler, valilik tarafından belirlenecek yerlerde ücretlerini kendileri karşılamaları koşuluyla 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14'üncü gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina uygulaması son bulacak.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye doğrudan gidenlerle son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişiler ülkeye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sunmak zorunda. Ancak bu ülkelerden gelip de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım onayı verdiği aşıları tamamlanmış kişiler, karantina uygulamasından muaf tutulacak. Aşılarının tamamlandığını belgeleyemeyenler ikametgahlarında ya da beyan edecekleri adreslerde karantinaya girecek. Karantinanın 10'uncu gününde PCR testine tabi tutulacaklar. PCR testini yaptırmayanlar 14 gün karantinada kalacak.

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin de genelgelerle getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edileceği belirtildi. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan Türkiye'ye gidecek olanlardan aşılarının tamamlandığını ya da son 6 ayda hastalığı geçirip iyileştiklerini belgeleyenler negatif sonuçlu PCR testi ya da hızlı antijen testi sunmak zorunda değil. Bu kişiler için karantina da uygulanmayacak. Ancak aşılarının tamamlandığını ya da hastalığı geçirip iyileştiklerini belgeleyemeyenler azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi ya da azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen testi sunmak zorunda.

12 yaşın altındaki çocuklar uygulamalardan muaf

12 yaşın altındaki çocuklar Türkiye'ye girişte PCR/antijen test raporu ya da aşı uygulamalarından muaf tutulacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri PCR testi ve karantina uygulmalarından muaf tutulacak.

DW / HT, JD

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