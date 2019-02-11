 Yurt dışından gelecek din adamlarına Almanca şartı | ALMANYA | DW | 05.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Yurt dışından gelecek din adamlarına Almanca şartı

Alman hükümeti yabancı din adamlarına Almanca bilme şartı getirmeyi planlıyor. Özellikle Müslümanları ilgilendiren dil bilme şartının ülkeye uyum açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Stuttgart Gebetsraum der DiTiB Moschee mit Imam (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

Almanya'da çalışmak isteyen yabancı din adamlarında Almanca bilme şartı aranacak. İçişleri Bakanlığı'nın vize kurallarının bu yönde değiştirilmesi için çalışmalara başladığı öğrenildi. Bakanlık sözcüsü ne derecede Almanca bilme şartının aranacağının henüz belirlenmediğini söyledi. Şimdiye kadar Almanya'da çalışma kuralları arasında din görevlileri için Almanca bilme şartı bulunmuyordu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü göçmen sayısındaki artışa paralel olarak yabancıların dini ihtiyaçlarıyla ilgilenme ihtiyacının da arttığını ve çeşitli kültür çevrelerinden insanların barış için birlikte yaşamaları ve topluma entegre olmaları açısından din adamlarının örnek teşkil edip, danışma hizmeti verebilmelerinin de gerektiğini söyledi. Sözcü yabancı din adamlarının Almancaya hâkim olup Almanya'yı ve Alman kültürünü tanımalarının bütünleştirici etkisini artıracağına dikkat çekti.

Öncelikle Müslüman din adamlarının Almanca bilmesinin önemli olduğunu belirten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Carsten Linnemann yurt dışından gelen ve Almanca bilmeyen din hizmetleri görevlilerinin sayısının 2 bini bulduğunu söylemişti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Müslüman din adamlarının kesin sayısı hakkında bilgilerinin olmadığını açıkladı.

"Vaizler Almanya'da eğitilsin"

Bakanlık Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) verilerine dayanarak, çatı örgütünün bütün Almanya'da 2019 Ocak ayı itibariyle 149'u kadın olmak üzere bin 49 din görevlisinin bulunduğunu ve bu kişilerin çoğunluğunun en fazla dört yıl çalıştıktan sonra ülkelerine döndükleri bilgisini verdi.

DİTİB Türk hükümetine yakınlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlılığı nedeniyle yıllardır Alman politikacıları tarafından eleştiriliyor. Yaklaşık 960 DİTİB camiinde görevlendirilen din adamları Diyanet tarafından Almanya'ya gönderiliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel 2018 yılında Almanya'da daha fazla vaiz yetiştirilmesi gerektiğini söylemişti. İçişleri Bakanı Horst Seehofer Kasım ayındaki İslam Konferansı'nda Almanya'daki İslam cemaatlerinden yurt dışındaki finansörler ile ilişkilerini sonlandırmalarını ve vaizlerini kendilerinin yetiştirmelerini istemişti.

DW, dpa/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

DİTİB'den yeni başlangıç: Almanya'ya aitiz

Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştirilerle gündemden düşmeyen DİTİB, artık temel görevlerine dönmeyi hedeflediğini belirterek önceliğini din dersleri olarak açıkladı. (16.01.2019)  

Aşağı Saksonya Müslümanları: Siyaset dışı kalmak istiyoruz

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yeni bir Müslüman birliği kuruldu. Siyasi tartışmalardan uzak durmak isteyen birlik, Almanya’daki sorunların bitmesinde dil ve kültürü tanımanın önemine dikkat çekiyor. (28.01.2019)  

Alman siyasilerden DİTİB’e Ankara’dan bağımsız olma çağrısı

Bazı Alman siyasetçiler, geçen hafta "yeni bir başlangıç" duyurusu yapan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) Ankara'nın siyasi etkisinden tamamen kurtulma çağrısı yaptı. (19.01.2019)  

Benzer içerik

Deutschland DITIB-Moschee in Göttingen

DİTİB imamları Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde çalışamayacak 11.02.2019

Aşağı Saksonya hükümeti, DİTİB imamlarını cezaevlerinde görevlendirmeme kararının değişmediğini duyurdu. Açıklamada Türkiye'den maaş alan imamların Türkiye'ye rapor verme zorunluluğunun sakıncalı olduğu belirtildi.

Deutschland DITIB-Moschee in Göttingen

Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde Ankara’dan gönderilen imamlar çalışamayacak 29.01.2019

Aşağı Saksonya eyaletindeki cezaevlerinde Ankara’dan gönderilen ve DİTİB’e bağlı imamlar artık hizmet veremeyecek. Eyalet Adalet Bakanlığı, ilgili sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Symbolbild Bundeswehr

Kefenini yanında taşıyan Müslüman askerler 05.02.2019

Alman ordusundaki Müslüman askerler Katolik ve Protestan silah arkadaşlarından farklı olarak dini hizmet alamıyor. Konu yıllardır gündemde olmasına rağmen siyasetin somut adımlar atmaması eleştirilere yol açıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Pressefreiheit Schild fotografieren verboten schwarzer Hand (picture-alliance/dpa)

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan basın kartı tepkisi

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de görev yapan Alman gazetecilerden üçünün basın kartının uzatılması başvurusuna ret yanıtı almasını eleştirdi. Sözcü, "Basın kartlarının kısa sürede uzatılmasını umut ediyoruz" dedi.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  