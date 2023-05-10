Yurt dışında seçimlere katılım arttı

Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 73 ülke ve 156 merkezde kurulan sandıklarda 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi dün akşam itibarıyla sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre 3 milyon 416 bin 98 seçmenin bulunduğu yurt dışında gümrüklerle birlikte 9 Mayıs saat 23.00 itibarıyla 1 milyon 817 bin 10 oy kullanıldı. Bu rakam yurt dışında bulunan seçmen sayısının yüzde 53,18'ine tekabül ediyor. 2018 seçimlerinde ise yurt dışında seçime katılım yüzde 50,09 olarak tespit edilmişti.

Geçen seçimlere oranla daha yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde en fazla oy, yurt dışında en fazla Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da kullanıldı. Bir milyon 501 bin 152 Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 732 bin 776 kişi oy kullandı.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Köln Başkonslosluğu'nun avlusuna kurulan çadır oy merkezi olarak kullanıldı Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

"İttifaklar katılımı arttırdı"

Almanya'da Türk nüfusun yoğunluğuna göre bazı kentlerde 10, bazılarında ise 13 gün süren oy verme işlemleri 13 başkonsoloslukta ve belirlenen diğer seçim noktalarında gerçekleşti. DW Türkçe de oy verme işlemlerinin son günü seçmenlere mikrofon uzattı. Almanya'da oy kullanabilmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen seçmenler, geçen seçimlere göre ilginin fazla olmasını ise bu kez ittifaklarla seçime gidilmesine bağladı.

Gülsüm Şahin bu seçimlere daha büyük bir heyecanla geldiğini söyledi. Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Oy vermek üzere Köln Başkonsolosluğu'na gelen Gülsüm Şahin, "Önceki seçimlerde de oy kullandım ama bu sefer farklı, zarfı öpüp öyle attım sandığa" dedi. Gönlündeki partinin bu seçimlerde hükümette yer alma şansının yüksek olduğunu söyleyen Şahin, ittifakların heyecanını artırdığını ifade etti.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Duyşen Kulkıra da seçimi bir vatandaşlık görevi olarak gördüğünü belirterek "Daha çağdaş, daha yaşanılır, daha iyi bir Türkiye için oyumu kullandım. Oy verdiğim partinin bulunduğu ittifaktan ümitliyim bu sefer" dedi.

Duyşen Kulkıra ittifaklar nedeniyle seçimin heyecanlı geçtiğini söyledi. Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Köln'de bir otomobil fabrikasında mühendis olarak çalışan Namık Keltek ise bu seçimlere gösterilen yoğun ilgiyi Cumhur ve Millet ittifaklarının seçmenlerini daha fazla motive etmesine bağladı. Keltek, "Türkiye'deki gelişmeleri burada da izliyoruz. Bu seçimlerin kritik önemde olduğu açık. Türkiye ya mevcut iktidarla devam edecek ya da bir değişim yaşayacak. İkisi arasında büyük fark var. Buradaki seçmenler de ya değişimden ya da mevcudu korumadan yana. İlgi bu yüzden arttı" diye konuştu.

"Muhalefetin kazanma şansı seçmen motivasyonuna yansıyor"

Almanya'nın Essen kentinde bulanan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nden göç uzmanı Caner Aver'e göre seçimlere katılım oranındaki artış muhalefetin kazanma şansının yüksek olarak görülmesine bağlı.

Göç uzmanı Caner Aver, katılımın yüksek olmasını muhalefetin yakaladığı ivmeye bağlıyor Fotoğraf: Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung

DW Türkçe'ye konuşan Aver, "Geçmiş seçimlerde muhalefetin kazanma olasılığı düşük olduğundan özellikle sandıklara uzak yerde yaşayan seçmenler seçimlere pek ilgi göstermedi. Zira burada Türkiye'deki gibi mahalle okullarında oy kullanılmıyor. Oy vermek için 100'lerce kilometre kat etmek zorunda kalınabiliyor. Ama Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olması ve muhalefetin seçimleri kazanma olasılığının bu kez yüksek olması durumu değiştirdi" dedi.

"Özellikle gençler ilgi gösteriyor"

Köln Başkonsolosluğu'ndaki seçim merkezinde CHP adına gözlemci olarak görev yapan Selahattin Toprakçı da seçmenlerin ilgisinden memnun. Önceki seçimlerde de komisyonda görev aldığını ifade eden Toprakçı, "Bu yıl sandıklar daha kalabalık. Özellikle gençler ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor" şeklinde konuştu.

CHP adına sandık görevlisi olarak çalışan Selahattin Toprakçı, özellikle gençlerin ilgisinden memnun Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Toprakçı, 40 yılı aşkın süredir Almanya'da yaşadığını belirterek "Ne yazık ki mevcut AKP iktidarı da dahil olmak üzere biz Avrupalı Türklerin sorunlarına ilgi gösteren hükümet çıkmadı bugüne kadar. Bizi döviz getiren insanlar olarak görüyor Ankara. İşte bu durumu değiştirmek için, 'biz de varız, bizim sesimizi de duyun' demek için geliyor vatandaşlar buraya. Ama yetmez. Bizim talebimiz; Avrupa'nın ayrı bir seçim bölgesi olarak kabul edilmesi. Oy veriyoruz ama vekil çıkaramıyoruz. Bu böyle olamaz. Bizim için milletvekili kontenjanı da olmalı. İşte o zaman katılım çok daha artar" diye konuştu.

Oylar gözlemciler eşliğinde veriliyor Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Köln'deki seçim komisyonunun AKP'li üyesi Musa Kulaksız'a göre de bu seçimlere katılımın yüksek olması Avrupalı Türklerin iktidardan duydukları memnuniyeti gösteriyor. Kulaksız, AKP iktidarında Avrupalı Türklerin çok sayıda sorununun çözüldüğünü belirterek "Vatandaşlarımız görüyor ve hissediyor yapılanları. Askerlik, emeklilik, eğitim gibi meselelerimizi çözdü bu hükümet. Bunların devamını istiyor vatandaşımız. O yüzden daha öncekiler gibi, bu sefer de tercihini daha çok AK Parti'den yana kullanıyor. Biz yine yurt dışında da birinci parti olarak bu seçimi kazanacağız" dedi.

Kulaksız, AKP'nin Almanya'dan Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü'yü milletvekili adayı göstermesinin de AKP seçmenini motive ettiğini sözlerine ekledi.

AKP'li seçim komisyonu üyesi Musa Kulaksız da seçimlere olan ilgiden memnun Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Oy güvenliği nasıl sağlanacak?

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar bugün YSK'nın belirlediği yöntemler çerçevesinde, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Yurt dışından getirilen oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Bu oyların sayımı 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yapılacak.

Almanya'da seçimlerin büyük bölgelerde 13 gün sürmesi ve uçaklarla Ankara'ya taşınıyor olması akıllara sandık güvenliğinin nasıl sağlandığı sorusunu getiriyor.

Köln Seçim Komisyonu'nun CHP'li saklama ve taşımadan sorumlu üyesi İlhan Yıldırım oyların güvende olduğunu söyledi Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Bu soruyu yönelttiğimiz Köln Seçim Komisyonu'nun CHP'li saklama ve taşımadan sorumlu üyesi İlhan Yıldırım, "Oyların taşınması son derece güvenli bir şekilde yapılıyor. Diğer partilerden üyelerle birlikte 10 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da oy çuvallarıyla minibüslerle Köln havaalanına gideceğiz. Orada Türkiye'den gelen uçağa benimle birlikte diğer partilerden üyeler de binecek. Uçakta ayrıca Ankara'dan tüm partilerden temsilciler de olacak. Çuvallar gözümüzün önünde duracak. Ankara'da Ticaret Odası'nın güvenli depolarında bizi bekleyen partililerimize teslim edeceğiz" dedi.

İzmir Adnan Menderes Havaalanında oy kullanan seçmenler Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda yurt dışı seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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