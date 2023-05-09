Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurt dışında kayıtlı yaklaşık 3,4 milyon seçmen için 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi bu akşam TSİ 22.00'de sona erdi.

Almanya'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenin seçime katılım oranının geçen seçimlere kıyasla artış gösterdiği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başladığı 27 Nisan'dan bugüne kadar Almanya'da toplam 690 bin 574 kişi oy kullandı.

Essen'de bulunan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nden Yunus Ulusoy, geçtiğimiz Pazar günü itibarıyla ülke genelinde 642 bin kişinin sandık başına gittiğini söyledi. Ulusoy, bu rakamın 2018'deki son seçimlere göre yüzde 19'luk bir artışa işaret ettiğini kaydetti.

Yurtdışında yaşayan ve 27 Nisan'dan bu yana oy kullanabilen Türkler arasında en yüksek seçmen sayısı Almanya'da bulunuyor. Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya, 500 bini aşan seçmen sayısıyla en fazla Türk seçmenin bulunduğu eyalet özelliğini taşıyor.

Göç uzmanı Yunus Ulusoy, "Seçime katılımdaki artış, sonuçlar Almanya'daki günlük yaşamlarını etkilemese de Türk seçmenlerin seçimlere büyük bir duygusal önem verdiğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre Kuzey Ren-Vestfalya'da Pazartesi gününe kadar 251 bin 522 kişi oy kullandı. En fazla yoğunluk ise Essen kentinde oluştu. Burada Pazartesi gününe kadar 79 bin 644 oy kullanıldı.

Erdoğan 2018 yılında yapılan seçimlerde Almanya'da kullanılan oyların yüzde 64,8'ini almıştı. Aynı seçimlerde Türkiye genelinde ise aldığı oy oranı yüzde 52,6'da kalmıştı.

Almanya'daki Türkiyeli seçmen kime oy verecek? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neden arttı?

Alman Bilim ve Siyaset Vakfı'ndan Sinem Adar muhalefetin kısıtlı kaynaklarına rağmen bu kez özellikle sosyal medya aracılığıyla yurtdışındaki seçmenlere aktif bir şekilde ulaşmayı başardığını söyledi. Adar böylece seçimlere katılımın da arttığını vurguladı.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Derneğine göre ise seçime katılımın yüksek olması, birçok seçmenin bu seçimi bir "kader seçimi" olarak görmesiyle de ilgili.

TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu kısa bir süre önce katıldığı bir etkinlikte 2018'de yapılan seçimlerin hemen öncesinde Almanya'da yaşanan siyasi gerginliklerin toplumda kutuplaşmaya yol açtığını, ancak 6 Şubat sonrasında depremzedelere yapılan yardımların Almanya'daki Türkleri birbirine yakınlaştırdığını söyledi. Sofuoğlu, başa baş giden seçim yarışı göz önünde bulundurulduğunda, birçok seçmenin oylarının belirleyici faktör olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Eleştiri ve uyarılar da geldi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul katıldığı bir televizyon programında Almanya'da yapılan seçimlere Türkiye'den müdahale uyarısında bulundu. Erdoğan hükümetinin Almanya'daki seçmenler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade eden Reul, "Bu bazen kabul edilemez yol ve yöntemlerle gerçekleşiyor" dedi.

Türk devletinin Almanya'da kampanya yürüterek mevcut iktidarın görevde kalmasını sağlayamaya çalıştığını ileri süren Bakan, böylece bir kamuoyu oluşumunu etkilemeye çalıştıklarını söyledi.

dpa,AFP/TY,BK

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