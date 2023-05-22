Yurt dışında kullanılan oy bir milyonu geçti

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sürüyor. Hafta sonunda yurt dışında kayıtlı bir milyonu aşkın seçmen oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylaması için 20 Mayıs'ta 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki temsilciliklerde ilk iki günde 1 milyon 153 bin 842 kişinin oy kullandığını açıkladı. Bu sayının 54 bin 1'ini ise gümrüklerde kullanılan oylar oluşturuyor.

Konsolosluklar veya seçim merkezi olarak düzenlenen alanlarda saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürüyor.

Hafta sonunda yoğun katılım oldu

Türk seçmenlerin yoğun olarak bulunduğu ülkelerde hafta sonunda seçime katılım yoğun oldu.Seçmenler seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre yaklaşık 1,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya’da ilk 2 günde 393 bin 580 oy kullanıldı.

Stuttgart Başkonsolosluğu bölgesindeki seçim merkezi ilk 2 günde kullanılan 45 bin 574 oyla ilk sırada yer alırken, ilk tur seçimde 70 bin civarında oyun kullanıldığı Essen Başkonsolosluğu bölgesindeki seçim merkezinde ilk iki günde 44 bin 494 seçmen sandığa gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köln Teşkilatı Başkanı Günay Çapan DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Almanya'da Köln Başkonsolosluğu'nda ve Başkonsolosluğa bağlı Aachen kentinde oluşturulan seçim merkezinde cumartesi ve pazar günleri toplam 24 bin 440 seçmenin oy kullandığını belirtti.

Austurya’da ilk 2 günde 41 bin 826, Fransa’da 134 bin 612, İsveç’te 11 bin 662, İsviçre’de 39 bin 359 oy kullanıldı.

Yurt dışında kayıtlı seçmenler bulundukları ülkelerde 24 Mayıs'a kadar oylarını kullanabilecek. Gümrüklerde ise oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçiminin ilk turunda 27 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayılırken yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti. İlk turda gümrük kapılarında ise 148 bin 183 oy kullanıldı, bunlardan 146 bin 847'si geçerli, 1336'sı geçersiz sayıldı.

DW/TY,BÖ

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