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T.C. Köln Baskonsolosluğu'nda seçim çadırıFotoğraf: Tuncay Yildirim/DW
PolitikaAlmanya

Yurt dışında ikinci tur oylamasına rekor katılım

2 saat önce

Cumhurbaşkanı seçminin ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. Oylamaların ilk gününde 530 binden fazla kişinin oy verdiği ve ilk gün rekoru kırıldığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor. Oy verme işleminin dün başlamasından bu yana 530 binden fazla kişinin sandığa gittiği belirtildi. Bu sayı, yurt dışında oy kullanma işleminin ilk gününde ulaşılan en yüksek rakam olma özelliğini taşıyor.

20 Mayıs Cumartesi günü yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük noktalarında başlayan oy verme işleminin ilk gününde, temsilciliklerde 510 bin 926 oy kullanılırken, gümrüklerde 19 bin 477 oy kullanıldığı kaydedildi.

En fazla seçmenin olduğu Almanya'da ilk gün sandığa gidenlerin sayısı 200 bini geçti.

Yurt dışında kurulan sandıklardaseçmenler 24 Mayıs Çarşamba akşamına kadar oy kullanabilecek. Ülkelere göre oy verme süreleri, seçmenlerin yoğunluğuna göre farklılık gösteriyor. Gümrük kapılarında ise 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar akşamı saat 17.00'ye kadar devam edecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, oy kullanma hakkına sahip toplam 64 milyon 145 bin 504 seçmenin 3 milyon 423 bin 759'u yurt dışında kayıtlı.

 

DW / AI,ET

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