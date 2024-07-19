Göç eden Türklerin sayısında 5 yılda yüzde 243 artış

TÜİK, 2023'te Türkiye'ye 316 bin kişinin göç ettiğini, 714 bin kişinin ise ülkeden ayrıldığını bildirdi. Beş yıl öncesine kıyasla ülkeden giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oranı yüzde 243 arttı.

Türkiye'de yaşayan 714 bin 579 kişi, 2023 yılında ülkeyi terk ederek yurt dışına göç etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu sayı 2022 yılına oranla yüzde 53'lük bir artışa denk geliyor.

Ülkeden göç edenlerin yüzde 55,2'si erkekler, yüzde 44,8'i ise kadınlar oldu. Türkiye'den ayrılarak başka bir ülkeye yerleşen kişilerin 291 bin 377'sini Türk vatandaşları, 423 bin 202'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Beş yılda göç eden Türklerin sayısı yüzde 243 arttı

Beş yıl öncesi ile, yani 330 bin 289 kişinin göç ettiği 2019 verileri ile kıyaslandığında ise Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranının yüzde 117 arttığı görülüyor. Yurt dışına göç eden Türk vatandaşlarının oranı ise beş yıl öncesine oranla yüzde 243 artmış durumda. 2019'da ülkeden ayrılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 84 bin 863 olarak tespit edilmişti.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Bu ülkeyi yüzde 15,7 ile Irak, yüzde 8,3 ile Afganistan, yüzde 6,5 ile İran ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'den giden nüfus içinde en büyük kesimi, yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunun oluşturduğu görülüyor. Bu yaş grubunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu izliyor.

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı azalıyor

TÜİK'in 2023 yılında Türkiye'ye göç edenlerle ilgili açıkladığı sayılar, bir yıl öncesine kıyasla daha az insan geldiğini ortaya koyuyor. Buna göre 2023'te Türkiye'ye dışarıdan, yüzde 54,2'si erkek, yüzde 45,8'i de kadın olmak üzere 316 bin 456 kişi geldi. Bunların 101 bin 677'sini Türk vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'ye gelenler arasında en büyük grup, yüzde 12,7 ile 20-24 yaş arasında olanlar. Bu grubu yüzde 10,8 ile 25-29 yaş grubu ve yüzde 10,3 ile 15-19 yaş grubu takip ediyor.

Türkiye'ye en fazla göç veren ülke Rusya

Türkiye'ye geçen yıl göç eden yabancı uyruklular içinde en büyük grubu yüzde 13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları oluşturdu. Rusya'nın ardından sırasıyla Türkiye'nin sayısal anlamda en çok göç aldığı ülkeler yüzde 8,2 ile Azerbaycan, yüzde 7,3 ile Türkmenistan, yüzde 6,7 ile İran ve yüzde 5,9 ile Afganistan.

İstanbul birinci sırada

Türkiye'ye göç edenlerin kentlere göre dağılımına bakıldığında, yüzde 29,2 ile en fazla göç alan şehrin İstanbul olduğu görülüyor. Gelenlerin yüzde 9,5'i Antalya'ya, yüzde 6,5'i Ankara'ya, yüzde 4,9'u Mersin'e, yüzde 4,4'ü ise Bursa'ya yerleşti.

Türkiye'den gidenlerin ise yüzde 36,4'ü İstanbul'dan, yüzde 10'u Antalya'dan, yüzde 7,1'i Ankara'dan, yüzde 3,5'i İzmir'den ve yüzde 2,6'sı Bursa'dan göç eden insanlardan oluşuyor.

DW / ET,BK

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