Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Irak ve Suriye ile Lübnan'a asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanlığına verilen yetkinin uzatılmasını öngören tezkereler, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla sunulan Irak ve Suriye tezkeresinde, asker gönderme yetkisinin 30 Ekim 2021’den itibaren 2 yıl uzatılması öngörülüyor.

Tezkerede, Türkiye’nin güney kara sınırlarına yakın bölgelerdeki "çatışma ortamının sürdüğü", bunların yol açtığı "risk ve tehditlerin artarak devam ettiği" belirtiliyor.

"Türkiye'nin harekat alanlarında tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak amacıyla, meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda önlemler alındığı" aktarılırken, "Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditlerin de devam ettiği" kaydedildi.

Tezkerede, "Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" değerlendirmesi aktarıldı.

Lübnan tezkeresi ise, bu ülkeye asker gönderme yetkisinin bir yıl daha uzatılmasını öngörüyor.

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar zemininde, Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e katkı sağladığı belirtilen tezkerede, UNIFIL'in görev süresinin yine BMGK tarafından 31 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Tezkerede, BMGK’nın bu kararı uyarınca TSK unsurlarının, 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.

Türkiye’nin katkılarıyla, Lübnan’daki barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" görüşü aktarıldı.

Anka/ DA, EC

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